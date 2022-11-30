Серьезный и предметный разговор. Кулеба заявил о прогрессе в переговорах о передаче систем Patriot

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"Если раньше об этом даже никто не говорил кроме нас, только мы поднимали этот вопрос постоянно, но разговора как такового не было, то сейчас разговор происходит. И это очень серьезный и предметный разговор. И мы будем работать дальше на результат", - сказал он. он.

Напомним, среди стран НАТО идет обсуждение о возможности предоставления Украине систем ПВО Patriot.

При этом США пока не планируют поставлять Украине такие системы противовоздушной обороны.

Более подробно о системе Patriot и ее преимуществах можно узнать в материале РБК-Украина.

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