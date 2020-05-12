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У МВС повідомили про збої системи електронного запису в сервісні центри

Новини » Суспільство     12.05.2020 - 11:59
У МВС повідомили про збої системи електронного запису в сервісні центри
Ілюстративне фото (mvs.gov.ua)

Сервіс електронної черги працює тільки в Києві та Дніпропетровській області

У роботі сервісного центру Міністерства внутрішніх справ стався збій, з-за технічних проблем на даний момент не доступний сервіс попередньої реєстрації в електронній черзі. Про це повідомили в головному сервісному центрі МВС в Facebook.

Повідомляється, що на даний момент зареєструватися онлайн в чергу можна лише в сервісні центри Києва та Дніпропетровської області.

"Для того, щоб записатися в чергу на отримання послуги сервісного центру МВС зателефонуйте, будь ласка, довідковий телефон регіонального сервісного центру МВС у вашому регіоні. Наші фахівці працюють 24/7 для того, щоб онлайн-запис була доступна для всіх регіонів", - йдеться в повідомленні.

У МВС повідомили про збої системи електронного запису в сервісні центри

Нагадаємо, з сьогоднішнього дня, 12 травня, на тлі ослаблення карантину розпочали свою роботу сервісні центри МВС. При цьому в міністерстві закликали людей користуватися електронною чергою.

Раніше глава Кабміну Денис Шмигаль пояснив, за яких умов настане наступний етап послаблення карантину. За його словами, люди повинні навчитися жити і працювати в нових умовах, тоді наступний етап ослаблення настане швидше.

Теги Новини України Міністерство внутрішніх справ Українисервисные центрысбой в работе
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