RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

В сервисных центрах МВД возобновили одну из самых популярных среди украинцев услуг: детали

Сервисные центры МВД предоставляют гражданам различные услуги (фото: facebook.com/@hsc.gov.ua)
Автор: Ирина Костенко

В сервисных центрах Министерства внутренних дел возобновили одну из самых популярных среди украинцев услуг. Обслуживание граждан осуществляется по предварительной записи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного сервисного центра МВД.

О какой услуге идет речь и как ее получить

С 21 января 2025 года в сервисных центрах МВД восстановили регистрационные услуги с транспортными средствами - связанные со сменой владельца (речь идет о перерегистрации автомобиля).

Украинцам напомнили также, что обслуживание в сервисных центрах МВД осуществляется по предварительной записи.

Талоны можно получить:

В ГСЦ МВД отметили: чтобы получить талон предварительной записи (через е-запись) сначала нужно пройти авторизацию (с помощью электронной подписи, BankID или "Дія.Підпис").

Далее нужно выбрать необходимую услугу, удобный территориальный сервисный центр МВД, а также дату и время получения услуги.

"Если не удается пройти авторизацию - советуем повторить попытку позже. Из-за большого спроса и перегрузки система электронной записи и сайт Главного сервисного центра МВД могут давать временный сбой. Наши специалисты контролируют ситуацию, чтобы в случае технических неисправностей устранить причины в кратчайшие сроки", - подчеркнули в пресс-службе.

Отметим также, что услуги сервисных центров МВД можно получить независимо от места регистрации или проживания.

"Просим, по возможности, спланировать свой визит на получение услуги заблаговременно с учетом повышенного спроса. Просим прощения за временные неудобства и благодарим за понимание", - подытожили в ГСЦ МВД.

Публикация ГСЦ МВД в Facebook (скриншот: facebook.com/@hsc.gov.ua)

Напомним, в связи со сбоем в работе некоторых государственных реестров, с 20 декабря 2024 года сервисные центры МВД вынуждены были приостановить предоставление отдельных регистрационных услуг с транспортными средствами, связанных со сменой владельца.

Временно не предоставлялись также услуги уполномоченным представителям - которые обращались для получения услуг в интересах других лиц по нотариальной доверенности.

Сейчас государственные реестры работают и предоставление услуг в сервисных центрах МВД восстановлено.

Читайте также, что известно о новых правилах записи в сервисных центрах МВД.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел УкраиныпослугиАвтомобильное движениеСоветы водителямВождение