Сервіс "кабінет виборця" отримав майже 1,5 тис. звернень

На сайті змінено деякі розділи та функції розділів

В Украине в связи с проведением выборов президента Украины, функционирует сервис "кабинет избирателя" для обращений граждан. С начала избирательного процесса было получено более 1 тыс. 400 обращений, рассказал руководитель Службы распорядителя Государственного реестра избирателей Александр Стельмах в ходе брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на сайте изменены некоторые разделы и функции разделов.

"Мы недавно модернизировали наш сайт и так пытались донести как можно больше информации. Сервис "кабинет избирателя" сейчас функционирует для обращений. С начала избирательного процесса мы получили более 1400 обращений от граждан. Сервис "открытые данные" предназначен для IT-единства. Здесь собрано много уникальной информации, речь идет о всех избирательных участках, адресах и т.п.", - сказал он.

Ранее РБК-Украина писало, что Центральная избирательная комиссия утвердила список округов, на которых будут проводиться выборы президента Украины 31 марта 2019 года.

Отметим, 11 февраля ЦИК увеличила расходы на подготовку и проведение президентских выборов. После внесенных изменений сумма расходов Комиссии увеличилось на 9 млн 947 тыс. 723 гривни и составляет 275 млн 978 тыс. 531 гривну.