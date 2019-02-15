Сервіс "кабінет виборця" отримав майже 1,5 тис. звернень

Ілюстративне фото (tr.sfs.gov.ua)

На сайті змінено деякі розділи та функції розділів

В Україні у зв’язку із проведенням виборів президента України, функціонує сервіс "кабінет виборця" для звернень громадян. З початку виборчого процесу було отримано більше 1 тис. 400 звернень, розказав керівник Служби розпорядника Державного реєстру виборців Олександр Стельмах в ході брифінг, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на сайті змінено деякі розділи та функції розділів.

"Ми нещодавно модернізували наш сайт і так намагались донести якомога більше інформації. Сервіс "кабінет виборця" зараз функціонує для звернень. З початку виборчого процесу ми отримали більш ніж 1400 звернень від громадян. Сервіс "відкриті дані" призначений для IT-спільности. Тут зібрано багато унікальної інформації, мова йде про всі виборчі дільниці, адреси і т.п.", - сказав він.

Раніше РБК-Україна писало, що Центральна виборча комісія затвердила перелік округів, на яких будуть проводитись вибори президента України 31 березня 2019 року.

Зазначимо, 11 лютого ЦВК збільшила видатки на підготовку та проведення президентських виборів. Після внесених змін сума видатків Комісії збільшилась на 9 млн 947 тис. 723 гривні і складає 275 млн 978 тис. 531 гривню.