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Серверы Черниговской ОВА подверглись масштабной хакерской атаке

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Черниговская область, Четверг 26 января 2023 14:38
Серверы Черниговской ОВА подверглись масштабной хакерской атаке Фото: серверы Черниговской ОВА подверглись масштабной хакерской атаке (freepik.com)
Автор: Руслан Гаращенко

В среду, 25 января, Черниговская областная военная администрация подверглась масштабной хакерской атаки. Временно не работают сайты ОВА и РВА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

"Вчера была совершена масштабная вирусная атака на серверы ОВА. В целях защиты часть систем была отключена. Не работает временно сайт ОВА и сайты РВА. Специалисты работают над восстановлением системы. Это не первая атака, таковых были за последний год десятки", - сообщил он.

По словам IT-специалистов, атака была хорошо спланирована, вирусная программа заранее попала в систему. И теперь ее активировали.

"Такие атаки не оказывают никакого влияния на нашу работу, разве что отнимают немного больше времени для обмена информацией", - отметил Чаус.

Напомним, по информации Госспецсвязи, все хакеры, работающие с Россией против Украины, являются подконтрольными Российской Федерации военными преступниками.

Недавно РБК-Украина сообщало, что Украина призывает к созданию "Кибер ООН" - организации, которая будет заниматься противодействием российским кибератакам на инфраструктуру Украины.

С начала полномасштабной войны в Украине было зарегистрировано и исследовано более 1500 кибератак.

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