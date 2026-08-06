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Сердце, которое остановилось и снова забилось: в Украине провели уникальную трансплантацию ребенку

10:54 06.08.2026 Чт
2 мин
Ребенку-донору и его семье в "Охматдете" образовали коридор почета
aimg Татьяна Веремеева
Фото иллюстративное: Хирурги во время операции (Getty Images)

В Украине впервые выполнили трансплантацию сердца ребенку, ранее перенесшему операцию Фонтена. Донорский орган доставили из НДСЛ "Охматдет", где медики провели коридор почета для ребенка-донора и его семьи.

Главное:

  • Историческая операция: В Центре кардиологии и кардиохирургии Минздрав Украины впервые в стране провели трансплантацию сердца ребенку, ранее перенесшему сложную операцию Фонтена.
  • Решение родителей: Донором стал другой ребенок. Несмотря на невыразимую боль утраты, его родители дали согласие на донорство и спасли жизнь другому ребенку.
  • Коридор почета: В больнице "Охматдет", где находился донор, медики и персонал в полной тишине образовали коридор почета для ребенка-донора и его семьи.
  • Новый шанс на жизнь: Операция прошла успешно - донорское сердце снова забилось в груди маленького пациента сразу в операционной.

Уникальная трансплантация

Донорское сердце было передано команде трансплантологов в полной тишине. После этого орган был доставлен в Центр кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины, где его пересадили ребенку с тяжелым врожденным пороком сердца.

Пациент ранее перенес операцию Фонтена. В Центре отметили, что это первая в Украине трансплантация сердца после такого хирургического вмешательства.

По словам медиков, уже в операционной донорское сердце снова стало биться, подарив другому ребенку шанс на жизнь.

В Украине провели уникальную трансплантацию сердца ребенку (фото: Центр кардиологии и кардиохирургии)

Коридор почета для ребенка-донора

Перед передачей органа медицинские работники НДСЛ "Охматдет" образовали коридор почета для ребенка-донора и его семьи.

В Центре кардиологии и кардиохирургии выразили соболезнования родителям ребенка, которые в момент тяжелой потери дали согласие на донорство органов.

Медики подчеркнули, что именно это решение позволило спасти жизнь другого ребенка.

Напомним, ранее во Львове спасли 20-летнего Виталия Даца, которому за 52 часа пересадили два донорских сердца. Первый трансплантированный орган остановился сразу после операции, однако повторная пересадка прошла успешно.

РБК-Украина также рассказывало, что ранее в "Охматдете" впервые провели посмертное донорство органов после констатации смерти мозга 4-летней девочки. Благодаря согласию ее родителей и работе медиков, несмотря на воздушную тревогу и ракетные обстрелы, удалось спасти жизнь троих детей, пересадив им сердце, печень и почки.

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