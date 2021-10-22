Німецький регулятор розглядає сертифікацію "Північного потоку-2": процес може затягнутися

Процес сертифікації "Північного потоку-2" може затягнутися на кілька місяців. Вердикт Німеччини має затвердити Єврокомісія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки" .

Федеральне мережеве агентство ФРН Bundesnetzagentur (BNetzA), німецький регулюючий орган енергетичного ринку країни, заявило в п'ятницю про те, що регулятор знаходиться в контакті з консорціумом Nord Stream 2 AG, оператором газопроводу "Північний потік-2".

BNetzA також розглядає заявки, подані українськими газовими компаніями для участі в процесі сертифікації трубопроводу.

Німецький регулюючий орган має сертифікувати трубопровід до початку січня.

"Ми ведемо переговори з Nord Stream 2 AG і очікуємо, що будуть надані необхідні гарантії. Ми уважно стежимо за дотриманням нормативних вимог", - йдеться в повідомленні.

На початку цього місяця BNetzA звернулося до оператора трубопроводу, швейцарської компанії Nord Stream 2 AG, з проханням гарантувати дотримання всіх нормативних вимог до введення трубопроводу в експлуатацію.