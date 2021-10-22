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Німецький регулятор розглядає сертифікацію "Північного потоку-2": процес може затягнутися

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Німеччина, П'ятниця 22 жовтня 2021 22:58
Німецький регулятор розглядає сертифікацію "Північного потоку-2": процес може затягнутися Фото: німецький регулятор розглядає сертифікацію "Північного потоку-2"
Автор: Артур Родивилов

Процес сертифікації "Північного потоку-2" може затягнутися на кілька місяців. Вердикт Німеччини має затвердити Єврокомісія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Федеральне мережеве агентство ФРН Bundesnetzagentur (BNetzA), німецький регулюючий орган енергетичного ринку країни, заявило в п'ятницю про те, що регулятор знаходиться в контакті з консорціумом Nord Stream 2 AG, оператором газопроводу "Північний потік-2".

BNetzA також розглядає заявки, подані українськими газовими компаніями для участі в процесі сертифікації трубопроводу.

Німецький регулюючий орган має сертифікувати трубопровід до початку січня.

"Ми ведемо переговори з Nord Stream 2 AG і очікуємо, що будуть надані необхідні гарантії. Ми уважно стежимо за дотриманням нормативних вимог", - йдеться в повідомленні.

На початку цього місяця BNetzA звернулося до оператора трубопроводу, швейцарської компанії Nord Stream 2 AG, з проханням гарантувати дотримання всіх нормативних вимог до введення трубопроводу в експлуатацію.

Нагадаємо, глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що Україна не зможе запобігти завершенню будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". Водночас Київ зробить все можливе, щоб газопровід не був сертифікованим і не зміг запрацювати.

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Північний потік-2
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