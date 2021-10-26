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Сертифікація "Північного потоку-2" не несе загрози для Європи, - Мінекономіки ФРН

Автор: Артем Горовенко

Міністерство економіки Німеччини направило Федеральному агентству по мережах висновок, який стосується сертифікації "Північний потік-2". У документі йдеться про те, що газопровід не буде становити небезпеки для поставок до Німеччини та ЄС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зокрема, повідомляється, що Мінекономіки направило німецькому регулятору відповідний електронний лист. У наданому аналізі впливу "Північного потоку-2" на безпеку поставок говориться, що сертифікація не буде становити небезпеки для газопостачання Німеччини та Європейського союзу.

Нагадаємо, раніше в Державному департаменті США заявили, що сертифікація Німеччиною і Єврокомісією газопроводу "Північний потік-2" може затягнутися до березня 2022 року.

Також повідомлялося, що в партії, яка перемогла на виборах у Німеччині, виступають за швидкий запуск газопроводу.

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ГерманияПівнічний потік-2