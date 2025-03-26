Сергей Кузьминых: Аптека — учреждение здравоохранения, а не магазин на каждом углу

О новых правилах для аптек, референтном ценообразовании, наценках, маркетинге, влиянии дистрибьюторов, изменениях для потребителей и производителей, а также евроинтеграции и будущем аптечного рынка Украины — читайте в интервью народного депутата Сергея Кузьминых.

С 1 марта этого года в Украине вступили в силу изменения, которые урегулируют аптечный рынок и уже привели к снижению стоимости топ 100 популярных лекарств в аптеках на 30%.

Есть решение СНБО, расследование Антимонопольного комитета по дистрибьюторам. Введены также законодательные изменения, за которые проголосовала Верховная Рада, и закон уже подписан президентом. В ближайшее время в Украине также начнет работать Национальный каталог лекарств, идет процесс формирования референтного ценообразования. В итоге это должно привести к тому, что цены на лекарства будут снижаться еще заметнее, а аптечный рынок получит более прозрачную конкуренцию.

О том, какие изменения уже внедрены и как дальше планируется регулировать ситуацию с ценами на препараты и деятельность аптечного рынка в целом — в интервью РБК-Украина рассказал Сергей Кузьминых — народный депутат Украины, глава подкомитета по вопросам фармации и фармацевтической деятельности комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования.

– Как вы оцениваете общую ситуацию с ценами на лекарства в Украине? Что изменилось после 1 марта?

– Что касается снижения цен на лекарства, у нас есть решение СНБО, в котором было несколько ключевых пунктов. Во-первых, это запрет маркетинга до формирования референтной цены. После этого произошло снижение стоимости лекарств на 100 препаратов: производители уже снизили их цену. Сейчас мы активно проверяем в аптечных сетях, действительно ли эта цена снизилась. Кроме того, дополнительно проверяем, действительно ли эти препараты есть в наличии и доступны для продажи.

Далее будет формироваться референтное ценообразование: есть задача – сформировать референтные цены на лекарственные препараты до 28 апреля. Будет выбираться средняя цена, с учетом примеров цен в четырех странах. После этого произойдёт создание национального каталога. Согласно закону, все препараты должны быть включены в него до конца июня этого года. Так мы получим предельную оптовую цену, к которой будут добавлены установленные Минздравом наценки для оптовика и аптеки, и получим максимальную конечную стоимость, выше которой аптека не имеет права продавать.

И я думаю, после этого стоимость снизится даже более чем на 200 препаратов. Думаю, мы будем видеть, что цена снизилась примерно на 50% имеющихся на рынке лекарственных средств.

– Какие факторы больше всего влияют на стоимость лекарственных средств в Украине? Кто несет основную ответственность за ценообразование?

– Формирование цены – это сложный процесс. Он зависит от многих факторов, от всех участников рынка. Поскольку всё начинается с производства, то, во-первых, играет роль его себестоимость. Влияет курс валют, потому что у нас есть и импортные лекарства, и тут имеет место зависимость от курсовых колебаний.

Регуляторные требования – еще один из факторов, то есть требования GMP, влияет логистика. Сильно влияли на формирование цены маркетинговые платежи, потому что они закладывались в себестоимость продукции. И, конечно, это удорожало лекарства. Ну и аптечные наценки. Раньше регулировались наценки только на Нацперечень (Национальный перечень основных лекарственных средств – ред.).

Сейчас внесены изменения в постановление №955 Кабмина, и мы регулируем цены как на рецептурные, так и на безрецептурные лекарственные средства. Снижение цен по ним предполагается на уровне до 25%.

– Что входило в маркетинговые платежи – это в том числе бюджет на рекламу по телевидению, в интернете?

– Есть много вариантов маркетинговых платежей. Это и IT, и реклама по телевидению и в интернете. Но основное, что сюда входит – это возврат средств аптечным сетям за использование, то есть средства аптечным сетям, чтобы они продавали тот или иной препарат, который выводится на рынок. Условный ибупрофен.

Точно достоверно неизвестно, какой процент от цены занимал этот маркетинг. Кто-то говорит, что в среднем это было 12–15%. Некоторые документы показывают, что иногда маркетинговые платежи доходили на отдельный препарат до 60%. Аптечные сети просили так называемый "маркетинг", чтобы допустить такие лекарства к продаже у себя. Конечно, всё это приводило к удорожанию лекарств для потребителей.

Так же мы имеем дело в Антимонопольном комитете по поводу дистрибьюторов, которые у нас также задействованы в этой цепочке – между производителем и аптечными сетями. Дело расследуется, и руководитель Антимонопольного комитета заявляет, что основные действия по расследованию уже завершены, и что будут решения по поводу сговора двух дистрибьюторов.

Что касается работы Верховной Рады в этом направлении, то мы приняли закон, где чётко определена цифра: должно быть не более 8% наценки на все лекарственные средства. То есть это также приведет нас с вами непосредственно к удешевлению препаратов, находящихся в продаже.

– Значит ли это, что в некоторых аптечных сетях больше не будут предлагать и не будут акцентировать внимание потребителя на более дорогих лекарствах вместо дешёвых? Не будут говорить: "Зачем вам ибупрофен за 45 гривен, возьмите лучше за 250"?

– На самом деле, это вообще и есть наша основная цель. Аптеки – это учреждения здравоохранения, где фармацевт должен предоставить качественную фармацевтическую услугу. Что имеется в виду? Человек приходит, жалуется на заболевание, и фармацевт подбирает лекарства, а не что-то безрецептурное, за что аптечной сети выплачиваются маркетинговые деньги. Это основная цель: аптеки должны лечить, а не просто продвигать непонятно что, какие-то непонятные препараты. А это в свою очередь приводит к самолечению, к ухудшению состояния пациентов.

Поэтому эта история, которая имела место, должна быть завершена. И аптека должна лечить, а не заниматься маркетингом и продавать только то, за что платят.

– Какие государственные учреждения задействованы в процессе, чтобы сделать рынок более прозрачным и урегулированным?

– В этой работе задействованы чуть ли не все соответствующие государственные органы. Министерство здравоохранения сейчас формирует необходимые нормативные акты. Верховная Рада проголосовала законопроект №11493, он уже подписан президентом. У нас есть решение СНБО, также задействованы налоговая, Антимонопольный комитет. Решение СНБО распространяется и на силовые структуры, чтобы усилить контроль за этим процессом. Активно задействованы Госпродпотребслужба, Гослекслужба. Все структуры сейчас работают в этом направлении.

– Достаточно ли для этого принятого закона? Или необходимы еще новые комплексные предложения?

– Есть предложение, которое мы поднимали и озвучивали на Комитете здоровья нации. Считаю, что нужно разработать комплексный законопроект, связанный с деятельностью аптечной отрасли. Существует такое понятие — надлежащая практика, которая должна быть внедрена для производства, для дистрибьюторов и также для аптечных сетей. Должен появиться хорошо прописанный документ, который установит, какие правила игры должны действовать в этой отрасли. Учитывая, что мы движемся в Европейский Союз, мы обязаны соблюдать все эти требования.

Сейчас собирается законопроект, в котором будет подробно описана вся деятельность аптечных учреждений: что разрешено, что запрещено, даже будет прописано, какое должно быть территориальное расстояние между аптеками. Мы видим реальность: у нас просто огромное количество аптек. Поэтому будет разработан комплекс регуляторных мер для урегулирования этой ситуации.

На данный момент по этой отрасли был проголосован только один законопроект, в котором идет речь об ограничении деятельности дистрибьюторов. Это было необходимо, ведь есть заключение Антимонопольного комитета. Согласно этому заключению, два дистрибьютора формируют политику всего рынка. То есть 85% оборота всех лекарств — в руках двух дистрибьюторов. Это прямое нарушение антимонопольного законодательства.

В законопроекте прописано, что каждому дистрибьютору, который обращается, производитель обязан предоставить товар на равных условиях с другими. Не только каким-то двум, а каждому из тех, кто имеет соответствующие документы на дистрибьюторскую деятельность.

Кроме того, прописана и наценка дистрибьюторов, также предложили урегулировать маркетинг. Сейчас Министерство здравоохранения готовит подзаконные акты по поводу постановления, идет общественное обсуждение урегулирования маркетинговых выплат. Готовится постановление по референтированию, декларации.

В законе наконец прописано и появилось определение, что такое аптечная сеть. Это связано с антимонопольным законодательством, так как Антимонопольный комитет просил дать определение, что такое аптечная сеть. До этого у нас такого определения не было. Не было указано, связаны ли они с юридическими лицами. Эти изменения проголосованы, закон подписан президентом и уже вступил в силу.

Теперь мы должны это контролировать. Мы отлично понимаем, что существует огромное количество аптек. Сети теперь обязаны задекларировать, что это вся их сеть, которая состоит, скажем, из тысячи аптек. И сеть должна цивилизованно платить налоги, не уклоняясь от них путем дробления на единичные аптеки, которые якобы являются отдельными компаниями. И такие сети будут наполнять государственный бюджет.

– Были ли раньше законы, которые позволяли регулировать деятельность аптечных сетей, чтобы не допускать таких ситуаций, как сейчас на рынке?

– Были такие попытки, но они не доходили до своего логического завершения, то есть до принятия.

– Также есть информация, что аптечные сети различными методами боролись с маркетплейсами, где лекарства можно было забронировать в тех же аптеках значительно дешевле. В чем здесь заключалась проблема?

– Здесь также существует проблема в самих маркетплейсах. В Украине есть три маркетплейса: сайт Таблетки.юа, Ліки24 и Glovo, которое тоже связано с лекарствами. Сайт Таблетки.юа – это маркетплейс, который может только забронировать заказ, но лекарства из заказа нужно забрать лично. Сайты Ліки24 и Glovo осуществляли доставку, и это было запрещено. Сейчас это может делать только почтовый оператор или непосредственно аптечная сеть, а не такие сайты.

Убирая наценку с маркетинга, мы видели ситуацию, когда в аптеке стоимость препарата 100 гривен, а при заказе на сайте Таблетки.юа в этой же аптеке – цена уже на 20% дешевле. Это отличный пример того, как работал такой маркетинг.

Однако такие сайты набирали обороты в Украине, и около 25% лекарств в Украине покупались именно через них. Это удобно: там человек читает инструкцию и может забронировать себе препарат, найдя аптеку рядом с работой или домом, либо по маршруту, по которому будет двигаться в течение дня. Подчеркну – только забронировать. А что касается покупки, то у нас действует закон об электронной торговле, принятый в 2022 году. Там четко прописаны условия доставки лекарств на дом. И условные Лики24 и Glovo делать этого не могут.

– Как, по вашему мнению, внедрять эти изменения, чтобы не зарегулировать сферу и дать рынку развиваться, и чтобы не было сговоров, манипуляций, торговых войн, уклонения от уплаты налогов и других проблем?

– Сейчас происходит довольно мощная история таких изменений. Формирование референтной цены – это довольно интересное и действительно сильное решение. Президент также подписал закон о БАДах, который ограничивает деятельность непонятных пищевых добавок. Будет ограничение маркетинга и другие эффективные действия, которые обязательно приведут к снижению стоимости препаратов. Возможно, это не произойдет мгновенно, завтра утром. Но пройдет 3–4 месяца, и мы увидим существенное снижение стоимости препаратов в аптеках.

И что касается БАДов – они уже не будут рекламироваться таким агрессивным способом, не будут позиционироваться как замена или альтернатива действительно действенным лекарствам. Производитель БАДа теперь будет обязан декларировать, из чего состоит его БАД. Если в составе препарата содержится АФИ (активный фармацевтический ингредиент, – ред.), тогда это уже не БАД, а лекарство. И такие препараты должны регистрироваться как лекарственное средство, а не как БАД. То есть мы сейчас исправляем эту историю. Есть еще определённые проблемы в области косметологии, но я уверен, что все вместе такими комплексными действиями мы придем к правильному результату.

– Какова ваша оценка существующих в Украине программ реимбурсации? Насколько они эффективны, и как, по вашему мнению, их можно улучшить?

– Программа реимбурсации по сравнению с 2024 годом увеличилась на 1,6 млрд. Раньше у нас было финансирование на уровне 4,9 миллиарда, сейчас финансирование программы составляет 6,2 млрд гривен. Это уже рост на 20%, и я уверен, что финансирование будет и дальше увеличиваться.

Конечно, во многих странах Европы есть страховая медицина, и государства покрывают больше. Эти результаты, которые они имеют сейчас, формировались десятилетиями. У них были довольно мощные переходные периоды. Мы увеличиваем финансирование таких программ каждый год. Конечно, хотелось бы больше, хотелось бы 100% реимбурсации. Но нужно помнить, что это страна в состоянии войны, и с точки зрения бюджета это было бы тяжело.

– Украинская модель аптечного бизнеса – чем она отличается от европейских практик? Какие плюсы, какие минусы?

– Здесь нам ещё много вопросов нужно урегулировать, этот процесс только начинается. Мы достаточно существенно отличаемся от многих европейских моделей. Мы отличаемся даже количеством аптек. В некоторых странах Европы их количество регулируется в зависимости от численности населения. Скажем, должна быть одна аптека на 6 тысяч человек. У нас сейчас ситуация, когда одна аптека – на 1800 человек.

Убирая с рынка маркетинг, количество аптек начнёт уменьшаться, они будут закрываться – это факт. Например, аптеки в огромных торговых центрах, где аренда составляла и 300–500, и даже 700 тысяч гривен.

Нужно понимать, что аптека – это учреждение здравоохранения, а не магазин, который должен быть на каждом углу, светиться и продавать непонятно что. В аптеке должен продавать высококвалифицированный фармацевт, а не просто кто-то, как сейчас это происходит в наших аптеках.

– Оказывают ли влияние на ситуацию, которая сложилась на аптечном рынке, крупные международные фармацевтические компании?

– Конечно, они оказывают влияние, они присутствуют на совещаниях в Министерстве здравоохранения, в Комитете мы постоянно встречаемся с европейскими и американскими организациями. Профильные структуры слышат их предложения по поводу импорта лекарств, по поводу референтного ценообразования. В большинстве случаев их предложения были услышаны. И мне кажется, они остались довольны тем, что мы движемся в цивилизованном европейском направлении. И, кстати, они также поддерживают это развитие, тот вектор, по которому мы движемся, как движутся цивилизованные европейские страны.

Были ли от них жалобы, что вы хотите так прямо снизить цены, что им, таким международным игрокам, будет невыгодно их здесь продавать? И не ставило ли это под угрозу поставки определенных препаратов? Нет, точно не ставило.

– Какую долю на нашем рынке занимают препараты иностранных производителей, а какую – украинских?

– Здесь для расчета берутся две величины. Первая – сколько таких препаратов в упаковках, и вторая – сколько это в деньгах. В деньгах украинского производителя – около 40%, а 60% – иностранного. А в упаковках наоборот: 60% – украинского производителя, 40% – продукции от импортеров. Это говорит нам о том, что лекарства украинского производителя занимают существенную часть нашего рынка.

– Как на рынок повлияет евроинтеграционный трек, когда мы синхронизируем по различным отраслям наше законодательство в соответствии с тем, что от нас требует Европейский Союз? Что изменится для производителей, для аптечных сетей?

– Изменяется контроль качества, он будет европейским. Есть закон, согласно которому такие изменения вступают в силу с 1 января 2027 года. В законе очень хорошо прописан контроль качества производства. Также улучшат свою работу регулирующие органы: Гослекслужба, Государственный экспертный центр – они будут объединены в единый регулирующий орган. Сейчас у них дублирующие функции по многим вопросам.

– Чтобы подытожить наш разговор, как вы оцениваете нынешние шаги государства, профильных органов в сторону регулирования аптечного рынка, аптечной отрасли? Что мы получим в перспективе?

– Наша первая цель – это качество лекарств. Потому что всё-таки лекарства – это о качестве, а не о стоимости. Вторая цель – это доступность и приемлемая цена. И здесь огромная заслуга президента, потому что он также вмешался в эту историю, собрал СНБО и дал определенные распоряжения. Я уверен, что через некоторое время мы увидим снижение стоимости лекарств в аптеках для потребителей. И мы сделаем хорошее ценодекларирование, Национальный каталог цен на лекарства, референтные цены.

Мы будем прекрасно видеть среднюю цену на эти препараты в Европе, и украинские производители не должны быть дороже этой стоимости. Мы теперь будем видеть ценообразование производителя, дистрибьютора, где наценка не будет выше 8%. И будем видеть аптечные сети, где также прописана их наценка на уровне не выше 25–35%. Раньше такого не было.

В этом ценообразовании будет значительно больше прозрачности. И будет действовать запрет, благодаря которому наценка уже не сможет быть выше определенного процента. Раньше регулировалась наценка только по Национальному перечню. По всем другим категориям препаратов аптечные сети могли делать просто огромные накрутки, и это не регулировалось.

С 1 марта решением СНБО, постановлением Кабинета министров, было введено четкое регулирование этого вопроса. И получилось так, что маленькие аптечные сети сказали: "Спасибо, мы столько раньше не зарабатывали". Крупные же игроки говорят, что это плохо. А мелкие сети заявляли, что маркетинга раньше вообще не видели. Поэтому когда крупные сети говорят, что они не зарабатывают – в этом есть большая доля манипуляций.