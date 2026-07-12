Сергей Корецкий среди кандидатов на премьера: что о нем известно

По словам нескольких собеседников РБК-Украина, в том числе и в Офисе президента, Корецкий - основной кандидат на должность премьера вместо Юлии Свириденко.

"Корецкий - кандидат на этот пост и он уже дал согласие", - сказал один из источников.

По данным РБК-Украина, Корецкий уже давно рассматривался кандидатом на должность главы Кабмина, но ранее он не соглашался возглавить правительство.

Если все же Корецкого назначат главой Кабмина, он станет уже третьим премьером за время полномасштабного российского вторжения.

Кто такой Сергей Корецкий

С 2022 года Корецкий был директором "Укрнафты" и "Укртатнафты". За время его работы убыточная "Укрнафта" стала одной из самых прибыльных компаний Украины.

Весной 2025 года его избрали главой правления "Нафтогаза". На момент назначения у компании были почти пустые хранилища, но под его руководством "Нафтогаз" прошел самую сложную зиму.

До этого Корецкий более 20 лет работал с группой компаний Continuum Group. В 2002 году возглавил "Западную Нефтегазовую Группу", в 2007-м - управляющую компанию группы. С 2013 года - руководил сетью WOG.

Работу с Continuum Group Корецкий завершил в 2018 году, после чего основал собственный проект - кофейный бренд с сетью кофеен Idealist Coffee Co. Из состава бенефициаров компании он вышел в 2021 году.

Образование Корецкий получал в Луцком государственном техническом университете (специальности "Машиностроение" и "Экономика бизнеса") и Ивано-Франковском национальном техническом университете (специальность "Добыча нефти и газа").