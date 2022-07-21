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Мінфін розповів, скільки Україна може отримати фінансової допомоги до кінця року

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Україна, Четвер 21 липня 2022 20:21
Мінфін розповів, скільки Україна може отримати фінансової допомоги до кінця року Фото: міністр фінансів України Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Україна за час війни отримала близько 13 мільярдів доларів фінансової допомоги. У червні залучили 4,4 мільярди доларів, а до кінця року загальна сума іноземного фінансування має сягнути 17 мільярдів доларів з урахуванням вже отриманих коштів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ міністра фінансів Сергія Марченка в ефірі національного телемарафону.

"На цей місяць отримаємо або очікуємо понад 3 млрд доларів. До кінця року плануємо отримати від 16 млрд доларів до 17 млрд доларів із урахуванням вже минулих траншів", - заявив Марченко.

Чиновник повідомив, що уряд намагається утримувати щомісячний дефіцит бюджету в межах 5 мільярдів доларів і поступово знижує цей показник. Також міністр додав, що наразі припинити фінансування державного бюджету Національним банком за рахунок викупу військових облігацій неможливо.

"Військову кампанію ми можемо фінансувати або за рахунок податків, або за рахунок, зокрема, викупу облігацій Нацбанком. Це тимчасово вимушений крок в умовах, коли ми воюємо", - пояснив міністр.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів Марченко закликав країни G20 посилити підтримку бюджету України. Він заявив, що наразі Україна у стані війни потребує будь-якої допомоги.

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