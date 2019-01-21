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Світоліна другий рік поспіль зіграє в 1/4 фіналу Australian Open

Новини » Спорт    21.01.2019 - 09:22
Світоліна другий рік поспіль зіграє в 1/4 фіналу Australian Open
Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/AustralianOpen)

Українці вдалося повторити торішній результат

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал Відкритого чемпіонату Австралії (Australian Open) у Мельбурні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт змагань.

Перша ракетка України обіграла представницю США Медісон Кіс (WTA 17) зі счтеом 6:2, 1:6, 6:1. Суперниці провели на корті 1 годину і 36 хвилин.

За вихід до півфіналу Світоліна посперечається з японкою Наомі Осакою (WTA 4). Тенісистки між собою грали п'ять разів і три зустрічі закінчилися перемогою українки.

Світоліна вдруге в кар'єрі зіграє в чвертьфіналі Відкритого чемпіонату Австралії. 

На даний момент 24-річна українка далі 1/4 фіналу на турнірах Grand Slam не проходила - в 2015 та 2017 років роках вона програла в чвертьфіналі Roland Garros, а в 2018 році на цій стадії поступилася на Australian Open.

Нагадаємо, чинна чемпіонка Australian Open Кароліна Возняцкі в третьому колі вибула зі змагань в Мельбурні

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