Світоліна другий рік поспіль зіграє в 1/4 фіналу Australian Open

Українці вдалося повторити торішній результат
Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал Відкритого чемпіонату Австралії (Australian Open) у Мельбурні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт змагань.
Перша ракетка України обіграла представницю США Медісон Кіс (WTA 17) зі счтеом 6:2, 1:6, 6:1. Суперниці провели на корті 1 годину і 36 хвилин.
Back in the #AusOpen Final 8 @ElinaSvitolina— #AusOpen (@AustralianOpen) January 21, 2019
Match report : https://t.co/MA6GgyAycY pic.twitter.com/o5D4ihQ0pM
За вихід до півфіналу Світоліна посперечається з японкою Наомі Осакою (WTA 4). Тенісистки між собою грали п'ять разів і три зустрічі закінчилися перемогою українки.
Світоліна вдруге в кар'єрі зіграє в чвертьфіналі Відкритого чемпіонату Австралії.
She's done it!! @ElinaSvitolina is into her second straight QF here.— #AusOpen (@AustralianOpen) January 21, 2019
Def. #Keys 6-2 1-6 6-1#AusOpen #GameSetMatch pic.twitter.com/FQB5F5FwjN
На даний момент 24-річна українка далі 1/4 фіналу на турнірах Grand Slam не проходила - в 2015 та 2017 років роках вона програла в чвертьфіналі Roland Garros, а в 2018 році на цій стадії поступилася на Australian Open.
Нагадаємо, чинна чемпіонка Australian Open Кароліна Возняцкі в третьому колі вибула зі змагань в Мельбурні.