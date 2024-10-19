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УПЛ: "Александрия" обыграла "Ворсклу" дома

Александрия, Суббота 19 октября 2024 15:36
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УПЛ: "Александрия" обыграла "Ворсклу" дома Фото: "Желто-черные" одержали седьмую победу в чемпионате (facebook.com/fcolexandriya)
Автор: Антон Федорцив

В рамках 10-го тура отечественной Премьер-лиги "Александрия" минимально одолела "Ворсклу" из Полтавы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 10-й тур

"Александрия" – "Ворскла" – 1:0

Гол: Беляев, 58

"Желто-черные" завладели территориальным преимуществом со стартовых минут. Довольно быстро подопечные Руслана Ротаня создали и первый момент – Козак головой пробил в руки Исенко после передачи Беляева. Впрочем, в дальнейшем оборона полтавчан умело тушила атакующие выпады хозяев.

Новая вспышка активности пришлась на концовку первой половины. Сначала Безерра из угла штрафной пробил мимо дальней штанги "Ворсклы". Дальше Исенко перевел на угловой выстрел Беляева в ближнюю девятку. В ответ Черноморец ударом головой размял Ермакова.

"Александрия" продолжила давить в начале второго тайма. Еще один выстрел Безерры издалека парировал голкипер. Но справиться с серией атак "желто-черных" полтавчане не сумели – на 58-й минуте Кравченко подал с правого фланга, а Беляев головой замкнул дальнюю штангу.

Команда Ротаня могла развить успех. Через несколько минут после взятия ворот бдительность Исенко дальним ударом проверил Калюжный. На финальном же отрезке вратарь "Ворсклы" потянул добивание Шабанова под перекладину после углового. А в следующей атаке Шостак с полуфланга отправил мяч выше ворот.

В конце концов "Александрии" для победы хватило и одного забитого мяча. Благодаря домашней победе "желто-черные", по крайней мере, временно стали лидерами Премьер-лиги (23 очка). В свою очередь "Ворскла" осталась на 12-й строчке (9 пунктов).

К слову, накануне "Шахтер" едва победил "Колос" на выезде.

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