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Середняк УПЛ назначил нового тренера: он создал сенсацию в еврокубках

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Львов, Среда 22 марта 2023 14:52
Середняк УПЛ назначил нового тренера: он создал сенсацию в еврокубках Фото: Виталий Пономарев работал с "Рухом" U-19 (fcrukh.com)
Автор: Антон Федорцив

Довольно быстро руководство львовского "Руха" определилось с наследником Леонида Кучука в должности главного тренера. Новым наставником команды стал Виталий Пономарев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

48-летний специалист – главный тренер "Руха". До этого он работал с командой U-19 львовян.

Пономарев пошел на повышение после отставки Кучука. Новый наставник "Руха" уже определился с тренерским штабом в первой команде. В него вошли Иван Шуга, Виталий Романюк, Андрей Радь и Марьян Шевчук. Юношеской командой вместо Пономарева будет руководить Михаил Дячук-Ставицкий.

В футболе главный тренер "Руха" начинал с роли арбитра. Он был лайнсменом на уровне УПЛ и Первой лиги. Пономарев-тренер начал карьеру со СДЮШОР "Карпаты", а в 2016-2020 гг. работал с любительским "Николаевом". "Рух" U-19 возглавил в сезоне 2020/21.

Пономарев в прошлом сезоне привел львовян в титул в Чемпионате юношеских команд. В нынешнем сезоне команда U-19 идет в лидерах первенства, а в Юношеской лиге УЕФА сенсационно дошла до 1/8 финала. По пути к этой стадии львовяне выбили польский "Заглембе", турецкий "Галатасарай" и миланский "Интер".

К слову, накануне "Львов" назначил Бессмертного главным тренером вместо Дулуба.

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