"Львов" оперативно назначил нового наставника: он уже работал с командой

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

54-летний специалист во второй раз будет работать с "горожанами". Украинский тренер возглавлял "Львов" в марте-августе 2021 года. В должности он сменил белоруса Дулуба, уволенного за неубедительные результаты.

Руководство львовян представило Бессмертного команде во вторник на загородной базе в Брюховичах. Во время первого периода во главе команды он провел 16 матчей (5 побед, 4 ничьих, 7 поражений). Ассистентом нового-старого наставника "Львова" будет Роман Пахолюк.

Бессмертный-футболист – двукратный чемпион и обладатель Кубка Украины в составе киевского "Динамо". Защищал также цвета ряда украинских и российских клубов. Бессмертный-тренер начал карьеру в черкасском "Днепре". Далее он несколько раз работал с "Полтавой", а также тренировал "Сумы", "Полесье" и "Альянс" из Липовой Долины.

Результаты львовян слегка улучшились после зимней паузы. "Львов" начал с минимальной победы над конкурентом в борьбе за выживание – "Минаем" (1:0). Далее команда с Дулубом во главе уступила "Заре" (1:3) и вырвала ничью с "Кривбассом" (2:2).