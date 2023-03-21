ua ru
Вт, 21 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Львов" оперативно назначил нового наставника: он уже работал с командой

Новина українською →
Львов, Вторник 21 марта 2023 16:59
"Львов" оперативно назначил нового наставника: он уже работал с командой Фото: Анатолий Бессмертный уже начал работу во главе "горожан" (facebook.com/lvivfc)
Автор: Антон Федорцив

Менеждмент последней команды украинской Премьер-лиги быстро определился с новым главным тренером команды после увольнения Олега Дулуба. Во "Львов" вернулся Анатолий Бессмертный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

54-летний специалист во второй раз будет работать с "горожанами". Украинский тренер возглавлял "Львов" в марте-августе 2021 года. В должности он сменил белоруса Дулуба, уволенного за неубедительные результаты.

Руководство львовян представило Бессмертного команде во вторник на загородной базе в Брюховичах. Во время первого периода во главе команды он провел 16 матчей (5 побед, 4 ничьих, 7 поражений). Ассистентом нового-старого наставника "Львова" будет Роман Пахолюк.

Бессмертный-футболист – двукратный чемпион и обладатель Кубка Украины в составе киевского "Динамо". Защищал также цвета ряда украинских и российских клубов. Бессмертный-тренер начал карьеру в черкасском "Днепре". Далее он несколько раз работал с "Полтавой", а также тренировал "Сумы", "Полесье" и "Альянс" из Липовой Долины.

Результаты львовян слегка улучшились после зимней паузы. "Львов" начал с минимальной победы над конкурентом в борьбе за выживание – "Минаем" (1:0). Далее команда с Дулубом во главе уступила "Заре" (1:3) и вырвала ничью с "Кривбассом" (2:2).

К слову, ранее вспомнили тренеров-совместителей в истории сборной Украины во главе с Лобановским.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УПЛ Чемпионат Украины
NEWS
Обучение украинских пилотов на западных истребителях может занять полгода, - генерал
Обучение украинских пилотов на западных истребителях может занять полгода, - генерал
DAILY
Не только МиГи. Какие самолеты нужны Украине, чтобы победить Россию в небе
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Не только МиГи. Какие самолеты нужны Украине, чтобы победить Россию в небе