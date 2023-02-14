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"Феррари" представила болид на новый сезон Формулы-1

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Маранелло, Вторник 14 февраля 2023 13:15
"Феррари" представила болид на новый сезон Формулы-1 Фото: "Феррари" SF23 с главными действующими лицами команды (ferrari.com)
Автор: Антон Федорцив

Итальянская конюшня Королевских автогонок "Феррари" показала машину на сезон-2023 чемпионата мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт команды.

Презентация болида состоялась на трассе "Фьорано" в присутствии тифози Скудерии. Новинка конюшни получила имя SF23 и дизайн, похожий на прошлогоднюю версию машины.

Главный цвет "Феррари" традиционный – красный. Впрочем, отдельные элементы болида имеют черные участки. В частности, система безопасности Halo, верхняя часть капота двигателя, поверхности понтонов выкрашены в темный цвет. Их же концепция осталась предыдущей – понтоны будут иметь углубления вверху.

"Быть очень довольным я не могу, поскольку я в "Феррари". Это всегда вызов. В итоге от меня ждут результат, победы "Феррари". Кто из гонщиков ее получит? Никакой разницы для нас нет. Они получат одинаковую помощь, ведь главное для нас, чтобы "Феррари" победила", – заявил босс команды Фредерик Вассер.

В грядущем сезоне цвета Скудерии будут защищать Шарль Леклер и Карлос Сайнс. Монегаск и испанец в прошлом году одержали 4 победы на двоих. Этого хватило лишь для второго места в Кубке конструкторов. В последний раз "Феррари" завоевала титул чемпиона в 2007 году.

К слову, немецкий автопроизводитель "Ауди" приобрел первый пакет акций конюшни "Заубер".

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