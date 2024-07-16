Средняя пенсия в Украине с начала года выросла на 430 гривен: сколько платили в июле

Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о среднем размере пенсии и количестве пенсионеров на 1 июля 2024 года. Всего в Украине было 10,3 млн пенсионеров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ПФУ.
Средний размер пенсии с начала года вырос на 431,37 гривен или на 8,0% до 5 816,62 гривен.
При этом инфляция в Украине с начала 2024 года составила 4,3%.
Напомним, в Украине провели индексацию пенсий с 1 марта 2024 года.
Напомним, средний размер пенсии за 2023 год вырос на 762,66 гривен или на 16,5% до 5 385,25 гривен. Среднегодовая инфляция составила 12,9%.
За 2022 год средний размер пенсии вырос на 631,06 гривен или на 15,8% до 4 622,59 гривен.