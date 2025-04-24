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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

"Средний палец мирным усилиям". Владимир Кличко отреагировал на ракетные удары по украинским городам

Фото: Владимир Кличко требует реакции международного сообщества (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Бывший чемпион мира по боксу и активный общественный деятель Владимир Кличко резко отреагировал на очередные ракетные удары России по украинским городам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram спортсмена.

На своих страницах в соцсетях он прокомментировал ночные атаки на Киев и Харьков, подчеркнув, что действия Кремля противоречат любым мирным инициативам.

"Чем больше президент Трамп говорит о мире, тем больше путинская Россия бомбит Украину. Кровавые атаки на Киев и Харьков прошлой ночью - это средний палец мирным усилиям. Путин разрушает стол переговоров", - написал Владимир Кличко.

Также он призвал международное сообщество решительно реагировать на террористические атаки страны-агрессора:

"Международное сообщество должно значительно усилить давление".

В ночь на 24 апреля Воздушные силы ВСУ зафиксировали массированную воздушную атаку со стороны России. Оккупанты выпустили по Украине 215 средств поражения: ракеты "Калибр" из акватории Черного моря, баллистические ракеты, крылатые ракеты с самолетов Ту-95МС и Ту-160, а также дроны-камикадзе типа "шахед".

Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 48 из 70 ракет и 64 из 145 дронов. Основной удар пришелся на Киев.

По предварительным данным, в результате атаки погибли 12 человек, еще по меньшей мере 90 получили ранения. 25 апреля в столице Украины объявили День траура.

 

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Владимир Кличко