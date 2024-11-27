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Что делать с найденным огнестрельным оружием или боеприпасами: алгоритм действий от МВД

Среда 27 ноября 2024 16:28
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Что делать с найденным огнестрельным оружием или боеприпасами: алгоритм действий от МВД Найденное огнестрельное оружие можно сдать или задекларировать (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Министерстве внутренних дел Украины рассказали, что делать гражданам в случае обнаружения огнестрельного оружия или боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД в Facebook.

Что делать с найденным оружием или боеприпасами

Согласно простому алгоритму действий от МВД, украинцам, которые нашли огнестрельное оружие или боеприпасы, нужно:

  • немедленно сообщили в полицию о находке (или имеющемся оружии) по номеру "102"
  • в течение 24 часов прибыть в ближайшее подразделение полиции (по месту вашего пребывания)

После этого человеку нужно будет определиться, что делать с оружием:

  • или задекларировать и оставить себе
  • или добровольно сдать в подразделения полиции

Как правильно везти оружие и чего делать нельзя

В Министерстве внутренних дел рассказали, что перевозка огнестрельного оружия (или боеприпасов) для декларирования или сдачи происходит:

  • в незаряженном состоянии
  • скрытно от других людей (посторонних глаз)

В то же время гражданам запрещается:

  • разбирать огнестрельное оружие (или боеприпасы)
  • демонстрировать оружие или боеприпасы другим людям (кроме полицейских)
  • передавать оружие или боеприпасы другим лицам (кроме полицейских)

Что делать с найденным огнестрельным оружием или боеприпасами: алгоритм действий от МВДЧто делать с найденным огнестрельным оружием или боеприпасами: алгоритм действий от МВД

Публикация МВД (скриншот: facebook.com/mvs.gov.ua)

Напомним, 20 августа 2024 года Верховная Рада разрешила украинцам применение трофейного оружия для отпора агрессии РФ. Однако для этого его обязательно нужно задекларировать.

В понедельник, 25 ноября, закон Украины об обращении (декларировании) огнестрельного оружия вступил в силу.

Тем временем адвокат Анна Рябуха в комментарии РБК-Украина объяснила, какое наказание грозит украинцам за незаконное владение или хранение оружия.

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