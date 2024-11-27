Что делать с найденным огнестрельным оружием или боеприпасами: алгоритм действий от МВД
В Министерстве внутренних дел Украины рассказали, что делать гражданам в случае обнаружения огнестрельного оружия или боеприпасов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД в Facebook.
Что делать с найденным оружием или боеприпасами
Согласно простому алгоритму действий от МВД, украинцам, которые нашли огнестрельное оружие или боеприпасы, нужно:
- немедленно сообщили в полицию о находке (или имеющемся оружии) по номеру "102"
- в течение 24 часов прибыть в ближайшее подразделение полиции (по месту вашего пребывания)
После этого человеку нужно будет определиться, что делать с оружием:
- или задекларировать и оставить себе
- или добровольно сдать в подразделения полиции
Как правильно везти оружие и чего делать нельзя
В Министерстве внутренних дел рассказали, что перевозка огнестрельного оружия (или боеприпасов) для декларирования или сдачи происходит:
- в незаряженном состоянии
- скрытно от других людей (посторонних глаз)
В то же время гражданам запрещается:
- разбирать огнестрельное оружие (или боеприпасы)
- демонстрировать оружие или боеприпасы другим людям (кроме полицейских)
- передавать оружие или боеприпасы другим лицам (кроме полицейских)
Публикация МВД (скриншот: facebook.com/mvs.gov.ua)
Напомним, 20 августа 2024 года Верховная Рада разрешила украинцам применение трофейного оружия для отпора агрессии РФ. Однако для этого его обязательно нужно задекларировать.
В понедельник, 25 ноября, закон Украины об обращении (декларировании) огнестрельного оружия вступил в силу.
Тем временем адвокат Анна Рябуха в комментарии РБК-Украина объяснила, какое наказание грозит украинцам за незаконное владение или хранение оружия.
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