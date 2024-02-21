Среди задержанных военком. СБУ разоблачила новые схемы для уклонистов

"В результате комплексных мероприятий в разных регионах Украины задержаны организаторы сделок. Они предлагали военнообязанным избежать призыва на основании поддельных документов или помогали уклонистам перейти границу вне пунктов пропуска", - пишет пресс-служба.

Стоимость "услуг" составляла до 10 тысяч долларов.

Полтавская область

Разоблачен глава районного военкомата, который требовал деньги с руководителей предприятий, в частности местных агрокомпаний. За взятки обещал забронировать от призыва.

Винница

Задержаны два должностных лица военно-врачебной комиссии, которые продавали своим клиентам фиктивные справки о "плохом" здоровье. Подделку использовали для "списания" с воинского учета и незаконного выезда за пределы Украины.

Днепр

Задержан адвокат, который за деньги вносил персональные данные уклонистов в списки благотворительных фондов. После этого информацию о клиентах подавали в систему "Шлях" как водителей международных рейсов.

Закарпатье

Разоблачены трое местных жителей, которые переправляли уклонистов в соседнюю страну Европейского союза.

"Чтобы вывести потенциальных призывников за пределы Украины, фигуранты сначала подвозили их к пограничной реке, а затем показывали водный "маршрут" в зарубежную страну. Гидрокостюмы входили в стоимость "услуг", - пишет СБУ.

Львовская область

"На горячем" поймали двух дельцов, которые предлагали потенциальным призывникам скрыто выехать за пределы нашего государства как водители волонтерской организации.

Фото: СБУ разоблачила новые схемы для уклоняющихся (t.me/SBUkr)

Выезд мужчин призывного возраста за границу

После полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в стране ввели военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено выезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений. В то же время есть и те, кто пытается избежать закона, или же "помочь" другим сбежать из страны за денежное вознаграждение.

Тем временем в Тернопольской области разоблачили схему, которая позволила 48 мужчинам незаконно выехать за границу и избежать мобилизации.