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Среди задержанных военком. СБУ разоблачила новые схемы для уклонистов

Фото: СБУ разоблачила новые схемы для уклонян (t.me/SBUkr)
Автор: Сергей Пышкин

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила еще 5 схем для уклонистов. Среди задержанных - военком, который требовал взятки за бронирование от призыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

"В результате комплексных мероприятий в разных регионах Украины задержаны организаторы сделок. Они предлагали военнообязанным избежать призыва на основании поддельных документов или помогали уклонистам перейти границу вне пунктов пропуска", - пишет пресс-служба. 

Стоимость "услуг" составляла до 10 тысяч долларов. 

Полтавская область 

Разоблачен глава районного военкомата, который требовал деньги с руководителей предприятий, в частности местных агрокомпаний. За взятки обещал забронировать от призыва. 

Винница 

Задержаны два должностных лица военно-врачебной комиссии, которые продавали своим клиентам фиктивные справки о "плохом" здоровье. Подделку использовали для "списания" с воинского учета и незаконного выезда за пределы Украины.

Днепр 

Задержан адвокат, который за деньги вносил персональные данные уклонистов в списки благотворительных фондов. После этого информацию о клиентах подавали в систему "Шлях" как водителей международных рейсов. 

Закарпатье 

Разоблачены трое местных жителей, которые переправляли уклонистов в соседнюю страну Европейского союза. 

"Чтобы вывести потенциальных призывников за пределы Украины, фигуранты сначала подвозили их к пограничной реке, а затем показывали водный "маршрут" в зарубежную страну. Гидрокостюмы входили в стоимость "услуг", - пишет СБУ. 

Львовская область 

"На горячем" поймали двух дельцов, которые предлагали потенциальным призывникам скрыто выехать за пределы нашего государства как водители волонтерской организации.

 

Фото: СБУ разоблачила новые схемы для уклоняющихся (t.me/SBUkr)

Выезд мужчин призывного возраста за границу

После полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в стране ввели военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено выезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений. В то же время есть и те, кто пытается избежать закона, или же "помочь" другим сбежать из страны за денежное вознаграждение.

Тем временем в Тернопольской области разоблачили схему, которая позволила 48 мужчинам незаконно выехать за границу и избежать мобилизации.

 

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