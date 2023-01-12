Среди обладателей "золотых" британских виз оказались подсанкционные российские олигархи

Британское правительство заявило, что небольшое количество людей, получивших так называемые "золотые визы" для богатых инвесторов, могли получить свое состояние за счет коррупции или другой незаконной финансовой деятельности. Среди них десять российских олигархов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В прошлом году правительство отменило визы, которые предлагали возможность получения вида на жительство тем, кто инвестировал не менее 2 млн фунтов стерлингов, за несколько дней до вторжения РФ в Украину на фоне опасений по поводу притока незаконных российских денег.

Проверка была впервые заказана правительством в 2018 году после отравления бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля в Великобритании, и подробности этого расследования были обнародованы в парламенте только 12 января.

"Обзор дел выявил незначительное количество лиц, связанных с маршрутом визы уровня 1 (инвестор), которые потенциально подвергались высокому риску получения богатства посредством коррупции или другой незаконной финансовой деятельности и/или были вовлечены в серьезную и организованную преступность", - заявила министр внутренних дел Суэлла Браверман.

От российских олигархов и ближневосточных нефтяных магнатов до новоиспеченных китайских предпринимателей, богатые стекались в Лондон за последние два десятилетия, скупая все, от роскошных домов до футбольных клубов и коммерческой недвижимости.

Приток сверхбогатых людей принес инвестиции в десятки миллиардов фунтов стерлингов и помог Лондону сохранить свое положение одной из крупнейших финансовых столиц мира, но правительство обеспокоено источниками части богатства, особенно после вторжения России в Украину.

Браверман сказала, что проверка показала, что соискатели виз "привлекли непропорционально большое количество соискателей из стран, указанных в Национальной оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма Великобритании".

По ее словам, проверка также обнаружила "доказательства того, что заявители с высоким уровнем риска ищут и используют финансовые учреждения, которые имеют самый слабый контроль за должной осмотрительностью клиентов".

Правительство отказалось дать оценку количества виз, выданных ненадлежащим образом лицам с потенциально криминальным прошлым, но Бравермана сказала, что среди тех, кто воспользовался этой системой, были десять неназванных олигархов, подвергшихся санкциям за их связи с российским вторжением в Украину.