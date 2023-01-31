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Среди "вагнеровцев" в Донецке растет количество больных опасными инфекциями, - Генштаб

Фото: количество больных опасными инфекциями среди оккупантов растет (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отмечает, что среди российских оккупантов возросло количество больных опасными инфекциями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

По информации в вечерней сводке Генштаба, в Донецке среди военнослужащих российских оккупационных войск и наемников так называемой ЧВК "Вагнера" значительно возросло количество больных особо опасными инфекциями.

По мнению Генштаба ВСУ, это может быть связано с отсутствием нормальных санитарно-гигиенических условий в местах расположения подразделений противника.

На днях РБК-Украина сообщало, что оккупанты закрывают больницы в Каховке и Новой Каховке, а оборудование вывезли.

Кроме того, мы писали, что в Мелитополе и Токмаке Запорожской области больницы переполнены раненными российскими солдатами. При этом враг продолжает использовать сеть гражданских учреждений здравоохранения на временно оккупированной территории для лечения раненных военных.

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Война России против УкраиныГенштаб ВСУДонецкокупантиДонбасс