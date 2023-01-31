Серед "вагнерівців" у Донецьку зростає кількість хворих на небезпечні інфекції, - Генштаб

Генеральний штаб Збройних сил України зазначає, що серед російських окупантів зросла кількість хворих на небезпечні інфекції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

За інформацією у вечірньому зведенні Генштабу, у Донецьку серед військовослужбовців російських окупаційних військ та найманців так званої ПВК "Вагнера" значно зросла кількість хворих на особливо небезпечні інфекції.

На думку Генштабу ЗСУ, це може бути пов’язане з відсутністю нормальних санітарно-гігієнічних умов у місцях розташування підрозділів противника.