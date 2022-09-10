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"Срібна куля" для РФ. Єрмак назвав найстрашнішу санкцію проти агресора

Фото: глава Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Визнання Росії країною спонсором тероризму стане свого роду "срібною кулею" для її військової машини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Офісу президента Андрія Єрмака на конференції Ялтинської європейської стратегії (YES), організованій Фондом Віктора Пінчука.

"Я хотів би сказати про те і підвести під дуже важливе питання, яке сьогодні стоїть перед нами і над яким ми працюємо. І я вважаю, що сьогодні це так звана "срібна куля" для російської військової машини, - це визнання Росії країною-спонсором тероризму", - зазначив він.

За його словами, санкційна група Єрмака-Макфола найближчим часом випустить відповідний документ. А визнання Росії спонсором тероризму з боку США і країн G7 буде потужним кроком.

У свою чергу професор і колишній посол США в Росії Майкл Макфол підкреслив, що спікер Палати представників США Ненсі Пелосі вже схвалила це, але адміністрація президента Джо Байдена ще ні, однак санкційна група буде постійно піднімати дане питання.

Зазначимо, в рамках збільшення санкційного тиску Україна домагається визнання Росії країною-терористом. Такий статус має спричинити за собою ще більш жорсткі обмеження в різних сферах.

Нагадаємо, цього тижня Білий дім остаточно вирішив не включати РФ до списку країн-спонсорів тероризму.

Незважаючи на це Україна продовжить лобіювати питання, позавчора президент Володимир Зеленський обговорював його з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

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Андрій ЄрмакСанкції проти Росії