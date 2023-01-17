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Сербские наемники участвуют в войне против Украины: Белград проверит информацию

Фото: Сербия проверяет информацию об участии наемников в войне (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Спецслужбы Сербии проверяют информацию о возможном участии граждан на стороне России в войне против Украины.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода", об этом заявил глава МВД Сербии Милош Вучевич.

Вучевич отметил, что Сербия стремится к урегулированию войны в Украине и во всем мире.

"Наша страна очень четко заявляет, что участие сербских граждан во всех конфликтах в других странах запрещено, и это влечет за собой правовые последствия", - отметил глава сербского МВД.

Информация об участии сербов в войне в Украине на стороне России начала распространяться в соцсетях в середине января. Тогда в российском "ВКонтакте" появились фото с якобы сербскими боевиками, которые прибыли в Запорожскую область.

В сообщении "ВКонтакте" утверждалось, что сербы приехали в Украину в нарушение закона и якобы вступили в так называемый "батальон имени Павла Судоплатова". Одновременно в Telegram начали распространяться видео с якобы сербскими боевиками, которые заявляют, что приехали в Украину "помогать братьям".

Личность одного из присутствующих на видео "Радио Свобода" смогло установить - речь идет об Андрее Родионове, основателе движения "Русско-славянское воссоединение и возрождение" (RUSOV), цель которого - создание "федеративного славянского государства во главе с Великой Россией".

Сам Родионов часто бывал в Сербии и давал интервью местным СМИ, а недавно заявил, что по его приглашению двое сербов вступили в ряды российской армии в Украине.

По оценкам посольства Украины в Сербии, по состоянию на декабрь 2018 года более 300 сербов отправились в Украину для участия в войне на стороне боевиков. 32 из них в Сербии осудили, причем в большинстве случаев речь шла о минимальных наказаниях.

Ранее в США заявили, что ЧВК "Вагнера", участвующая в войне против Украины, наращивает свое присутствие в Сербии.

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Сербия