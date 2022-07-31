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Сербська армія "поки не вторгалася" на територію Косово, - Міноборони

Фото: сербська армія "поки не вторгалася" на територію Косова (twitter.com/mo_i_vs)
Автор: Іван Носальський

У Міноборони Сербії підкреслили, що їх армія "поки не заходила" на територію Косово і не порушувала кордонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням цитату оборонного відомства Сербії, яку наводить видання Srbija Danas.

У відомстві розповіли, що Пріштіна нібито навмисно поширює інформацію про зіткнення між сербською армією і косовською поліцією через соцмережі та інтернет-сайти.

"Міністерство оборони повідомляє, що сербська армія поки не перетинала адміністративну лінію і жодним чином не входила на територію Косово і Метохії", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, сьогодні на кордоні Сербії і Косово були чутні звуки стрілянини і сирени. Пріштіна перекинула спецназ ближче до кордону.

Пізніше президент Сербії Олександр Вучич заявив, що Косово нібито "готує напад" на Сербію сьогодні опівночі.

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