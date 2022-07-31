Сербська армія "поки не вторгалася" на територію Косово, - Міноборони

У Міноборони Сербії підкреслили, що їх армія "поки не заходила" на територію Косово і не порушувала кордонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням цитату оборонного відомства Сербії, яку наводить видання Srbija Danas .

У відомстві розповіли, що Пріштіна нібито навмисно поширює інформацію про зіткнення між сербською армією і косовською поліцією через соцмережі та інтернет-сайти.

"Міністерство оборони повідомляє, що сербська армія поки не перетинала адміністративну лінію і жодним чином не входила на територію Косово і Метохії", - зазначили у відомстві.