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В Сербии допустили введение санкций против России и назвали условие

Фото: Ивица Дачич, глава МИД Сербии (flickr by Tib Tib)
Автор: Иван Носальский

Власти Сербии могут ввести санкции против России на фоне войны в Украине, если такой шаг будет соответствовать их интересам.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью Euractiv заявил глава МИД Сербии Ивица Дачич.

"Мы осуждаем нарушение территориальной целостности Украины и соответствующим образом голосовали в международных инстанциях. Другой вопрос, будем ли мы вводить санкции против России. Это не вопрос времени или сроков, это вопрос, который касается наших политических и экономических интересов", - отметил министр.

Дачич добавил, что его страна не вводила санкций против страны-агрессора с начала оккупации Крыма и до сегодняшнего момента, поскольку Белград "посчитал, что это не будет в его интересах".

"Если что-то изменится в ущерб интересам Сербии, то наше решение будет соответствующим образом скорректировано, потому что в каждый момент мы будем оценивать, что является лучшим решением для нашей экономики, для нашего положения в мире и для граждан Сербии", - подчеркнул глава МИД.

При этом в Euractiv отмечают, что введение санкций против России является одним из ключевых требований Евросоюза к Сербии для продвижения в переговорах о членстве.

Напомним, ранее президент Сербии Александр Вучич заявлял, что его страна уже не так сильно хочет стать частью ЕС, как раньше.

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