В Сербии из-за случаев массовой стрельбы десятки тысяч человек снова протестуют

После массовых расстрелов в Сербии, всколыхнувших балканскую страну, десятки тысяч человек снова вышли на митинги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.
Протестующие собрались перед зданием парламента, после чего двинулись в правительственный квартал, унося впереди баннер с лозунгом "Сербия против насилия". Демонстранты скандировали лозунги, которые осуждали президента Сербии Александра Вучича и требовали отставки ключевых правительственных лиц.
"Мы здесь, чтобы выразить определенный тип бунта против всего, что сейчас нас окружает, но в первую очередь против произошедшего в последние дни насилия, которое есть вокруг нас", - сказала жительница Белграда Невена Матич.
Также одним из требований является реформирование СМИ, которые по мнению митингующих, пропагандируют насилие. В конце акции протеста организаторы объявили новую дату митинга – 19 мая.
Они также сообщили, что парламент Сербии проведет специальное заседание для обсуждения требований протеста.
В ходе стрельбы 3 и 4 мая в Сербии погибли 17 человек, в том числе 8 детей в начальной школе. После этого у всех школ Белграда были размещены сотрудники полиции.
Президент Сербии Александр Вучич осудил массовые протесты 9 мая и обвинил оппозицию в том, что она использует национальную трагедию для продвижения собственных интересов.
Напомним, из-за стрельбы в школе в результате которой погибли дети,министр образования Сербии Бранко Ружич подал в отставку.
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