Сборная Сербии расписала феерическую ничью с Камеруном и ухудшила шансы на плей-офф ЧМ-2022

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Чемпионат мира-2022, группа G, 2-й тур

Камерун – Сербия – 3:3

Голы: Кастеллетто, 29, Абубакар, 63, Чупо-Мотинг, 66 – Павлович, 45+1, С. Милинкович-Савич, 45+3, А. Митрович, 53

Активнее матч начали балканцы. В стартовые 20 минут форвард Сербии Митрович упустил три возможности забить. Сначала он головой пробил выше ворот после флангового навеса, дальше попал в штангу после обыгрыша защитника, а затем нанес удар мимо ворот после отскока.

Африканцы ответили выстрелом Кунде в ближний угол из пределов штрафной, но голкипер перевел мяч на угловой. А на 29-й минуте сборная Камеруна внезапно открыла счет. Это Н'Кулу продлил на дальнюю стойкую подачу с углового, а там свободный от опеки Кастеллетто направил мяч в угол.

Пропущенный мяч отправил сербов в легкий нокдаун. Оправились подопечные Драгана Стойковича только перед перерывом. Но как! Они успели забить дважды в раздевалку усилиями Павловича и Сергея Милинковича-Савича.

В первом случае помог стандарт. Тадич классно навесил со штрафного из глубины, а центрбек головой направил мяч точь-в-точь в угол. Второй гол стал следствием ошибки Ангиссы, который увлекся контролем у собственной штрафной, потерял мяч, и сфера после серии рикошетов попала к хавбеку "Лацио" – точный выстрел в угол.

Останавливаться во второй половине команды и не собирались. Уже на 53-й минуте Сербия забила в третий раз – снова после ошибки обороны. Балканцы быстро разыграли комбинацию, на финише которой Митрович отправил в сетку пустых ворот мяч после передачи Живковича.

Но камерунская сборная сумела отыграться, забив дважды в течение трех минут в середине тайма. Запев камбэка организовал Абубакар, убежавший на свидание с Ваней Милинковичем-Савичем и перебросивший мяч через вратаря. Все, кроме нападающего и VAR, увидели офсайд.

А на 66-й минуте Абубакар снова избежал офсайдной ловушки и устремился в штрафную сербов. Дальше – дело техники. Нападающий "Аль-Насра" хладнокровно выложил под удар Чупо-Мотингу, а форвард "Баварии" был точным.

После столь бурного начала обе сборные взяли паузу к решающей 10-минутке. Уже в концовке матча сербы и камерунцы обменялись полумоментами. Опасный прострел Костича с левого фланга чудом никто из своих и чужих не отправил в ворота. А вот с ударом Абубакара с 20-ти метров справился кипер.

В конце концов, матч завершился ничьей. Такой результат значительно ухудшил шансы обеих команд на выход в 1/8 финала. Сербия и Камерун имеют по одному набранному пункту против трех у бразильцев и швейцарцев, которые сыграют между собой позже вечером.