Сербія розписала феєричну нічию зі збірною Камеруну та погіршила шанси на плей-офф ЧС-2022

Результативною нічиєю завершили другий тур групового етапу чемпіонату світу-2022 у Катарі збірна Сербії та національна команда Камеруну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Чемпіонат світу-2022, група G, 2-й тур

Камерун – Сербія – 3:3

Голи: Кастеллетто, 29, Абубакар, 63, Чупо-Мотінг, 66 – Павловіч, 45+1, С. Мілінковіч-Савіч, 45+3, А. Мітровіч, 53

Активніше матч розпочали балканці. У стартові 20 хвилин форвард Сербії Мітровіч змарнував три нагоди забити. Спершу він головою пробив вище воріт після флангового навісу, далі – влучив у стійку після обіграшу оборонця, а потім завдав удару повз ворота після відскоку.

Африканці відповіли пострілом Кунде в ближній кут із меж штрафного, але голкіпер перевів м'яч на кутовий. А на 29-й хвилині збірна Камеруну несподівано відкрила рахунок. Це Н'Кулу продовжив на дальню стійку подачу з кутового, а там вільний від опіки Кастеллетто спрямував м'яч у кут.

Пропущений м'яч відправив сербів у легкий нокдаун. Оговталися підопічні Драгана Стойковіча лише перед перервою. Але як! Вони встигли забити двічі в роздягальню зусиллями Павловіча та Сєргєя Мілінковіча-Савіча.

У першому випадку допоміг стандарт. Тадіч класно навісив зі штрафного з глибини, а центрбек головою спрямував м'яч точнісінько в кут. Другий гол став наслідком помилки Ангісси, який захопився контролем біля власного штрафного, втратив м'яч, і сфера після серії рикошетів потрапила до хавбека "Лаціо" – влучний постріл у кут.

Зупинятися у другій половині команди і не збиралися. Уже на 53-й хвилині Сербія забила втретє – знову після помилки оборони. Балканці швидко розіграли комбінацію, на фініші якої Мітровіч відправив у сітку порожніх воріт м'яч після передачі Живковіча.

Та камерунська збірна зуміла відігратися, забивши двічі впродовж трьох хвилин у середині тайму. Заспів камбеку організував Абубакар, який втік на побачення з Ванею Мілінковічем-Савічем і перекинув м'яч через воротаря. Усі, окрім нападника та VAR, побачили офсайд.

А на 66-й хвилині Абубакар знов уникнув офсайдної пастки та втік до штрафного майданчика сербів. Далі – справа техніки. Нападник "Аль-Насра" холоднокровно виклав під удар Чупо-Мотінгу, який був влучним.

Після такого бурхливого початку обидві збірні взяли паузу до вирішальної 10-хвилинки. Уже в кінцівці матчу серби та камерунці обмінялися нагодами. Небезпечний простріл Костіча з лівого флангу лише дивом ніхто зі своїх і чужих не відправив у ворота. А ось із ударом Абубакара з 20-ти метрів упорався кіпер.

Зрештою, матч завершився нічиєю. Такий підсумок значно погіршив шанси обох команд на вихід до 1/8 фіналу. Сербія і Камерун мають по одному набраному пункту проти трьох у бразильців і швейцарців, які зіграють між собою пізніше ввечері.