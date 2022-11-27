Сборная Испании не удержала победу над Германией в группе ЧМ-2022
Фото: Альваро Мората открыл счет в матче в Эль-Хауре (twitter.com/FIFAWorldCup)
Боевой ничьей между национальной командой Испании и сборной Германии завершилась воскресная программа второго тура группового этапа чемпионата мира-2022.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Чемпионат мира-2022, группа E, 2-й тур
Испания – Германия – 1:1
Голы: Мората, 62 – Фуллькруг, 83
Топ-сборные Европы не смогли выявить сильнейшего. На гол испанца Альваро Мораты Бундестим ответила забитым мячом Никласа Фуллкруга под занавес встречи. Как следствие, единицы стали финальными цифрами на табло.
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