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Сборная Испании не удержала победу над Германией в группе ЧМ-2022

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Воскресенье 27 ноября 2022 22:59
Сборная Испании не удержала победу над Германией в группе ЧМ-2022 Фото: Альваро Мората открыл счет в матче в Эль-Хауре (twitter.com/FIFAWorldCup)
Автор: Антон Федорцив

Боевой ничьей между национальной командой Испании и сборной Германии завершилась воскресная программа второго тура группового этапа чемпионата мира-2022.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Чемпионат мира-2022, группа E, 2-й тур

Испания – Германия – 1:1

Голы: Мората, 62 – Фуллькруг, 83

Топ-сборные Европы не смогли выявить сильнейшего. На гол испанца Альваро Мораты Бундестим ответила забитым мячом Никласа Фуллкруга под занавес встречи. Как следствие, единицы стали финальными цифрами на табло.

Новость дополняется.

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