Главная » Новости » В мире

Сербия возвращает обязательную военную службу с 2026 года

Сербия, Вторник 30 декабря 2025 02:35
Сербия возвращает обязательную военную службу с 2026 года Фото: флаг Сербии (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Сербия готовится к масштабным изменениям в военной политике: власти объявили о ликвидации палаточных городков в Белграде и возвращении обязательной военной службы для мужчин с 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию РТС.

Ликвидация палаточных городков в Белграде

После студенческих протестов в центре Белграда власти приступили к демонтажу палаточных городков. Президент Сербии Александр Вучич подчеркнул, что меры не несут угрозы для граждан и направлены на восстановление порядка в столице.

Возобновление обязательной военной службы

С 2026 года мужчины в возрасте от 19 до 27 лет будут проходить обязательную военную службу продолжительностью 75 дней, включая два месяца интенсивной подготовки и две недели полевых учений.

Для женщин служба останется добровольной. Президент отметил, что программа формирует у молодежи чувство ответственности и возможности внести вклад в страну.

Альтернативная гражданская служба

Граждане, которые откажутся от службы с оружием по моральным или идеологическим причинам, смогут выбрать альтернативную гражданскую службу, но ее длительность составит более 150 дней, что вдвое превышает срок военной программы.

Причины возвращения призыва

Возобновление обязательной службы объясняется необходимостью укрепления обороноспособности страны на фоне глобальной нестабильности, несмотря на официальную военную нейтральность Сербии.

Напоминаем, что Литва анонсировала масштабные реформы в системе обороны и запускает годовой призыв, который станет основой для формирования резерва и повышения боеготовности страны. С 2 января по 31 декабря 2026 года будет действовать обновленный формат обязательной базовой военной службы, сообщили в пресс-службе Вооруженных сил Литвы.

Отметим, что на данный момент нет признаков того, что Россия планирует нападение на страны-члены НАТО. По словам гендиректора Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розина, страна-агрессор изменила свое поведение после реакции Запада на предыдущие провокации, включая повреждение подводных кабелей в Балтийском море и использование беспилотников в воздушном пространстве государств НАТО.

