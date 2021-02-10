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МЗС Литви про купівлю вакцини в Росії: не хочемо фінансувати війну в Україні

Новость на русском → Вільнюс, Середа 10 лютого 2021 21:27
МЗС Литви про купівлю вакцини в Росії: не хочемо фінансувати війну в Україні Фото: Ґабріелюс Ландсберґіс (flickr.com/mfa_lithuania)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс, заявив що підтримує офіційну позицію країни щодо закупівлі російської вакцини від COVID-19. За його словами, Литва не хоче фінансувати війну на Сході України.

Про це повідомляє агентство Delfi.

За словами міністра, Литва не хоче, що гроші литовських платники податків йшли до російського бюджету, звідки Москва черпає кошти для агресії в Україні.

"Мені здається, що це геостратегічне рішення Литви, оскільки вакцини купуються на гроші наших платників податків. Ми, мабуть, не хочемо платити гроші виробнику, який потім на ті гроші купуватиме боєприпаси, які можна використовувати, скажімо, на Сході України", - пояснив він.

Ландсберґіс додав, що Литва не матиме проблем з доступом до вакцин від коронавірусу, адже зараз сотні виробників шукають схвалення.

"Навіть якщо значна частина з них не зможе успішно пройти тести та зареєструватися, на ринку все ще буде багато вакцин", - додав міністр.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що країна не купуватиме російську вакцину, навіть якщо її затвердить Європейське агентство з лікарських засобів.

Додамо, в європейському регуляторі EMA заявили, що ще не отримували документів на реєстрацію російської вакцини від COVID-19.

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