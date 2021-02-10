МЗС Литви про купівлю вакцини в Росії: не хочемо фінансувати війну в Україні

Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс, заявив що підтримує офіційну позицію країни щодо закупівлі російської вакцини від COVID-19. За його словами, Литва не хоче фінансувати війну на Сході України.

За словами міністра, Литва не хоче, що гроші литовських платники податків йшли до російського бюджету, звідки Москва черпає кошти для агресії в Україні.

"Мені здається, що це геостратегічне рішення Литви, оскільки вакцини купуються на гроші наших платників податків. Ми, мабуть, не хочемо платити гроші виробнику, який потім на ті гроші купуватиме боєприпаси, які можна використовувати, скажімо, на Сході України", - пояснив він.

Ландсберґіс додав, що Литва не матиме проблем з доступом до вакцин від коронавірусу, адже зараз сотні виробників шукають схвалення.