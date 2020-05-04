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Сербія скасовує надзвичайний стан через коронавірус

Новини » Коронавірус     04.05.2020 - 01:38
Сербія скасовує надзвичайний стан через коронавірус
Фото: Олександр Вучич (predsednik.rs)

Комендантську годину планують скасувати до четверга

Президент Сербії Олександр Вучич заявив у неділю, що на наступному тижні Сербія припинить дію надзвичайного стану через коронавірус, так як рівень захворюваності значно знизився. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, комендаднтский годину скасують вже до четверга.

"Умови були виконані . Ми повинні скасувати комендантську годину до четверга", - сказав президент країни.

Очікується, що Сербія наступного тижня відновить автобусне і залізничне сполучення і дозволить комерційні рейси в кінці травня.

Торгові центри, кафе і ресторани також будуть відкриті за умови збереження соціальної дистанції. Більшість санітарних і медичних заходів по боротьбі з пандемією збережуть.

Епідеміологи стверджують, що балканська нація підтвердила 9 464 випадки захворювання, серед яких 193 - смертельних. Однак кількість заражень знизилася до менше 5% від числа людей, що проходять щоденне тестування.

Нагадаємо, 19 квітня стало відомо, що у Сербії в рамках ослаблення карантину відкриваються автомобільні та велосипедні майстерні, хімчистки, магазини з продажу будівельних матеріалів, швейні та взуттєві майстерні.

РБК-Україна писало, що надзвичайний стан в Сербії ввели 15 березня. Закриті всі навчальні заклади, обмежений міський та міжміський транспорт.

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