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Сербия отменяет чрезвычайное положение из-за коронавируса

Новости » Коронавирус     04.05.2020 - 01:38
Сербия отменяет чрезвычайное положение из-за коронавируса
Фото: Александр Вучич (predsednik.rs)

Комендантский час планируют отменить к четвергу

Президент Сербии Александр Вучич заявил в воскресенье, что на следующей неделе Сербия прекратит действие чрезвычайного положения из-за коронавируса, так как уровень заболеваемости значительно снизился. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, комендаднтский час отменят уже до четверга.

"Условия были выполнены . Мы должны отменить комендантский час к четвергу", - сказал президент страны.

Ожидается, что Сербия на следующей неделе возобновит автобусное и железнодорожное сообщение и разрешит коммерческие рейсы в конце мая.

Торговые центры, кафе и рестораны также будут открыты при условии сохранения социальной дистанции. Большинство санитарных и медицинских мер по борьбе с пандемией сохранят.

Эпидемиологи утверждают, что балканская нация подтвердила 9 464 случая заболевания, среди которых 193 - смертельных. Однако количество заражений снизилось до менее 5% от числа людей, проходящих ежедневное тестирование.

Напомним, 19 апреля стало известно, что в Сербии в рамках ослабления карантина открываются автомобильные и велосипедные мастерские, химчистки, магазины по продаже строительных материалов, швейные и обувные мастерские.

РБК-Украина писало, что чрезвычайное положение в Сербии ввели 15 марта. Закрыты все учебные заведения, ограничен городской и междугородний транспорт.

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