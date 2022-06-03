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Словаччина найбільше в ЄС постраждає від ембарго на російську нафту

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Словаччина, П'ятниця 03 червня 2022 13:23
Словаччина найбільше в ЄС постраждає від ембарго на російську нафту Фото: ембарго на нафту з Росії найбільше вдарить по Словаччині (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Словаччина заявила, що найбільше постраждає від санкцій Європейського Союзу щодо російської нафти. Країна очікує солідарності з боку Брюсселя, щоб пом'якшити наслідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністерство економіки заявило, що Словаччина домагалася трирічної відстрочки для трубопровідної нафти, але безуспішно, оскільки були затверджені жорсткі санкції з метою вдарити по доходах Росії після її вторгнення в Україну.

"У рамках оголошеної солідарності ми очікуємо індивідуального доступу до ресурсів від REPowerEU",- йдеться в повідомленні, маючи на увазі план ЄС щодо припинення залежності від російських викопних видів палива і подолання кліматичної кризи.

Міністерство заявило, що остаточний варіант санкцій означає, що Словаччина може продовжувати імпортувати нафту з Росії по трубопроводу "Дружба", але через вісім місяців його можна буде використовувати тільки для виробництва продукції для внутрішнього ринку та експорту нафтопродуктів в сусідню Чехію, що буде можливо ще на 10 місяців.

Єдиний у Словаччині нафтопереробний завод Slovnaft працює на російській нафті.

У четвер компанія заявила, що санкції серйозно вплинуть на її виробництво і створять брак палива на ринку в регіоні, оскільки вона не зможе вчасно внести технологічні зміни.

НПЗ потужністю 124 тисяч барелів на добу, що належить угорській компанії MOL, розташований недалеко від кордонів Словаччини з Угорщиною та Австрією, а також має нафтопровід в Чеську Республіку.

Він експортує більшу частину своєї продукції, включаючи дизельне паливо, бензин, реактивне паливо, сірку і пластмаси, в ряд країн Центральної і Західної Європи і заявив, що вимушене скорочення потужностей може також поставити під загрозу поставки на внутрішній ринок.

Нагадавши, Європейський союз прийняв рішення затвердити шостий пакет санкцій проти Росії. Обмеження були введені на нафту, експорт і радіомовлення агресора.

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