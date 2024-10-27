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Сербия предоставит Украине генераторы и трансформаторы, - Вучич

Фото: президент Сербии Александр Вучич (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сербия предоставит Украине оборудование более чем на 8 миллионов евро. Среди помощи будут генераторы и трансформаторы.

Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью сербскому каналу Prva TV.

В интервью президент Сербии рассказал, что его страна выделила более 8 миллионов евро в помощь Украине.

"Для Украины мы собрали генераторов и трансформаторов на 8,4 млн. евро", - сказал он.

Передаст данную помощь, по словам президента, новый посол Сербии в Украине.

Отношения Сербии и Украины

Напомним, что в мае этого года Вучич заявил, что Сербия договорилась улучшить отношения с Украиной и провести экономический форум.

В то же время, еще раньше Сербия передавала гуманитарную помощь Украине. В частности, в прошлом году она передала Украине 14 грузовиков для пострадавших от подрыва оккупантами Каховской ГЭС.

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Сербия