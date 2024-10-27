Сербия предоставит Украине генераторы и трансформаторы, - Вучич

Отношения Сербии и Украины

Напомним, что в мае этого года Вучич заявил, что Сербия договорилась улучшить отношения с Украиной и провести экономический форум.

В то же время, еще раньше Сербия передавала гуманитарную помощь Украине. В частности, в прошлом году она передала Украине 14 грузовиков для пострадавших от подрыва оккупантами Каховской ГЭС.

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