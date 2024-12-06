Сербия хочет продолжить покупать российский газ

Благодаря "прочным отношениям" с Москвой "мы находимся в очень хорошей позиции, чтобы говорить об экономике, говорить с Россией о газовом соглашении", заявил Вулин.

Балканское государство сбалансировало свои отношения с Россией после вторжения Кремля в Украину. Хотя Сербия не приняла западные санкции против Москвы, она оказала помощь Киеву и осудила агрессию.

Сербия, потребляющая около 3 млрд кубометров газа в год, полагается на российский "Газпром" примерно на две трети объемов и получает их от Москвы. Тем не менее, страна работала над диверсификацией своих источников, покупая у Азербайджана и открывая новый маршрут к терминалу сжиженного природного газа в Греции.

Сербия знает об изменениях в порядке оплаты поставок российского газа, которые Владимир Путин внес в 5 декабря, сказал Вулин. "Что касается платежей, то мы сделаем все, о чем договоримся с Россией", - сказал он.

"Я абсолютно уверен, что мы подпишем новое соглашение очень скоро, что у нас будут прекрасные условия", - заявил Вулин в своей речи на форуме в ОАЭ.

Расчеты с Москвой

Владимир Путин 5 декабря отменил для покупателей российского газа возможность конвертировать валюту в рубли в "Газпромбанке". Это усложнило процесс платежей, поскольку теперь покупателям придется конвертировать валюту в других местах.

Санкции США против "Газпромбанка", введенные в прошлом месяце, означают, что "Газпромбанк" не может обрабатывать любые новые энергетические транзакции, которые затрагивают финансовую систему США. Санкции запрещают американцам вести бизнес с банком и замораживают его активы в США.

В 2023 году Россия поставила через Украину около 15 млрд кубометров (млрд кубометров) газа - это всего 8% от пиковых объемов поставок российского газа в Европу по различным маршрутам в 2018-2019 годах.

Однако некоторые страны, такие как Турция и Венгрия, по-прежнему закупают газ в больших объемах у России. Недавно "Газпром" прекратил поставки австрийской компании OMV.

Венгрия обратилась к США с просьбой освободить "Газпромбанк" от санкций в части платежей за природный газ, заявив, что эти санкции могут негативно повлиять на некоторых союзников США.