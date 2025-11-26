Сербия готовит основания для национализации российского НПЗ

Сербия готовит поправку к закону о бюджете, которая позволит национализировать российский нефтеперерабатывающий завод, оказавшийся под санкциями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что сербское правительство готовит поправку к проекту закона о бюджете, которая позволит стране получить право собственности над российским нефтеперерабатывающим заводом NIS, находящимся под санкциями США.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции против российского нефтяного сектора в январе, включая NIS.
Ана Брнабич, близкая соратница президента Сербии Александара Вучича, заявила, что парламент начнет обсуждение поправок к закону о бюджете, подготовленных правящей партией страны SNP.
"Одна из поправок, которые будут поданы, будет предусматривать обстоятельство, что в определенный момент мы возьмем под контроль NIS", - сказала Брнабич.
Вучич также ранее заявил, что нефтеперерабатывающий завод NIS закроется через четыре дня, если Соединенные Штаты не отменят санкции, что рискует поставками топлива в преддверии зимы.
NIS - это фактически единственная нефтеперерабатывающая компания в Сербии, которая обеспечивает большинство нефтяных потребностей страны. Однако она большей частью принадлежит России: так, сербско-российское подразделение "Газпрома" Gazprom Neft владеет 44,9% акций компании, сам "Газпром" - 11,3%. Правительству Сербии принадлежит только 29,9%.
Проблема заключается в том, что NIS управляет единственным в Сербии нефтеперерабатывающим заводом в городе Панчево близ Белграда. Мощности завода в Панчево составляют 4,8 млн тонн в год. Против компании с января 2025 года действовали американские санкции, но впоследствии Вашингтон согласился их приостановить - взамен выдвинул требование полного выхода РФ из владения заводом.
В конце сентября США уже в седьмой раз отложили возобновление санкций против компании. Тогда, после серии отсрочек США заявили, что санкции будут применены против NIS с 8 октября. Но по состоянию на середину ноября NIS до сих пор не изменила структуру собственности и фактически находится под санкциями США.