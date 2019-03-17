В Сербії протестувальники оточили резиденцію президента

Активісти вимагають відставку президента країни

В Белграде несколько тысяч протестующих окружили здание резиденции президента с требованием подачи в отставку главы государства Александара Вучича. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Сообщается, что Вучич провел в резиденции чрезвычайную конференцию для прессы по поводу массовых протестов в столице и по всей стране, в которой он осудил вчерашние действия пикетчиков, когда они ворвались в здание государственного телевидения Сербии.

Резиденция президента, которая находится в центре столицы рядом с домом парламента, охраняется полицейскими и жандармами. Пикетчики призвали жителей столицы, а также правоохранителей присоединиться к ним с требованием отставки президента страны.

Ранее сообщалось, что в Сербии демонстранты ворвались в здание гостелерадио. Демонстранты забросали камнями сотрудников полиции, а после взломали дверь здания сербского гостелевидения, заняв в итоге помещение телерадиокомпании.

Напомним, глава МВД Сербии анонсировал наказания для демонстрантов, которые захватили здание гостелерадио. Министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович заявил, что каждый человек, ворвалась в здание RTS, будет наказана.