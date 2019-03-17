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У Сербії демонстранти увірвалися в будівлю держтелерадіо

Новини » Надзвичайні події    17.03.2019 - 01:00
У Сербії демонстранти увірвалися в будівлю держтелерадіо
Фото: протест в Сербії (twitter.com/ksenijapavlovic)

Поліції довелося виводити мітингувальників із захопленої будівлі по одному

У столиці Сербії - Белграді - учасники антипрезидентської мітингу в п'ятницю, 16 березня, вторглися в будівлю держтелерадіо компанії РТС. Про це інформує РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Kurir.

Повідомляється, що демонстранти закидали камінням співробітників поліції, а після зламали двері будівлі сербського держтелебачення, зайнявши в підсумку приміщення телерадіокомпанії.

Мітингувальники проводили чергову акцію на підтримку опозиції і проти політики президента Сербії Олександра Вучича. Демонстрантів очолили опозиціонери Бошко Обрадович та Драган Джилас.

Спочатку мітінгующеі підпорядковувалися вимогам полоцит, яка просила залишити будівлю. Але згодом сербська жандармерія вивела демонстрантів з будівлі одного за іншим. У поліції запевнили, що сила до демонстрантів не застосовувалася.

Згодом у зв'язку з інцидентом сербський президент Андрій Вучич оголосив, що виступить у неділю, 17 березня, з спецзверненням.

Нагадаємо, попередня демонстрація в Сербії проти президента країни Олександра Вучича відбулася 9 березня. Тоді мітинг пройшов мирно.

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