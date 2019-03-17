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Глава МВС Сербії анонсував покарання для демонстрантів, які захопили будівлю держтелерадіо

Новини » Політика    17.03.2019 - 03:13
Глава МВС Сербії анонсував покарання для демонстрантів, які захопили будівлю держтелерадіо
Фото: Небойша Стефановіч (wikipedia.org)

Протестувальникам пообіцяли "реальні покарання"

Міністр внутрішніх справ Сербії Небойша Стефановіч анонсував покарання для протестувальників, які брали участь у захопленні будівлі державної телерадіокомпанії 16 березня. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на PTS.

За його словами, відповідальність за свої дії понесе кожен з учасників протесту, які в суботу увірвалися в будівлю національного телебачення Сербії PTS. 

"Кожна людина, яка увірвалась в будівлю RTS, буде покарана. Закликаю всіх громадян припинити порушувати закон. Закликаю лідерів "Союзу за Сербію" припинити знищувати майно та погрожувати журналістам”, - сказав міністр.

Він також нагадав протестувальникам про "македонський сценарій", оскільки в Македонії за вторгнення в урядові будівлі порушникам винесли терміни до 17 років ув'язнення.

Нагадаємо, у столиці Сербії - Белграді - учасники антипрезидентськоuj мітингу в п'ятницю, 16 березня, вторглися в будівлю держтелерадіо компанії РТС. Демонстранти закидали камінням співробітників поліції, а після зламали двері будівлі сербського держтелебачення, зайнявши в підсумку приміщення телерадіокомпанії.

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