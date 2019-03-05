У Сербії назвали умови визнання незалежності Косово

Вучич заявив, що Сербія повинна отримати щось натомість в рамках великої угоди

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград может признать независимость Косово. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

В интервью итальянскому информационному агентству ANSA Вучич отметил, что для этого Сербия должна получить что-то взамен в рамках крупной сделки.

"Мы должны сначала найти компромисс, мы не можем признать Косово, не получив ничего с другой стороны. Я уверен, что с помощью наших европейских друзей и при поддержке России, Америки, Китая и других стран мы сможем достичь решения", - сказал он.

Напомним, президент Косово Хашим Тачи ​заявил, что в случае, если "небольшой коррекции границы" между республикой и Сербией будет достаточно для окончательного заключения мирного соглашения между сторонами, для Косово "это должно быть приемлемым".

14 декабря депутаты Ассамблеи Косова проголосовали во втором чтении за законопроект о создании армии Косова. Поддержали законопроект все 107 депутатов. Он был принят в понедельник по рекомендациям комитета по внутренним делам.

Добавим, Косово в 2008 году в одностороннем порядке объявило о своей независимости, государство признало большинство стран Евросоюза. Но, согласно Конституции Сербии, республика все еще является частью страны.