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У вересні в Україні буде відкрито інвестиційний офіс

Новини » Політика     20.05.2020 - 11:16
У вересні в Україні буде відкрито інвестиційний офіс
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Керівником офісу стане Леван Варшоломідзе, який раніше працював в держорганах Грузії

У вересні в Україні буде відкрито інвестиційний офіс. У перші 18 місяців планують залучити 7 мільярдів доларів інвестицій.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

"Інвестиційний офіс відкриємо в кінці вересня. Взяли керівника туди пана (Левана, - ред.) Варшаломідзе, який будував Батумі. Інвестиційний офіс, там зараз йде зміна кадрової політики", - заявив Зеленський.

За його словами, у всіх міністерствах країни є органи, що займаються інвестиціями.

"Тому ми прийняли рішення - один і окремий офіс буде працювати у вересні й тільки він буде займатися інвестиціями. Перший свій план я вже погодив на 18 місяців швидких інвестицій в Україну в розмірі 7 мільярдів доларів США. Є вже зрозумілі кампанії, зрозумілі люди й нараховані ці цифри", - додав він.

Нагадаємо, раніше Офіс президента підготував закон про "інвестиційних нянь", який спрямований на розширення кола інвесторів, які можуть зацікавитися Україною як країною для капіталовкладень.

Як повідомляло РБК-Україна, Зеленський обіцяв, що іноземні інвестори зможуть отримати податкові канікули за інвестиції. Крім того, він оголошував, що навесні в країні стартує велика приватизація.

Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України Володимир ЗеленськийІнвестиціїекономіка
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