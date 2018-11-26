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Сенцов відновлюється, але голодування не пройшло безслідно, - адвокат

Новини » Суспільство    26.11.2018 - 17:35
Сенцов відновлюється, але голодування не пройшло безслідно, - адвокат
Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)

Дінзе відзначив, що Сенцов наразі працює над фільмом "Номера"

Український політв'язень Олег Сенцов відновлюється, але голодування не пройшло безслідно. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook адвоката Дмитра Дінзе.

Дінзе відзначив, що Сенцов наразі працює над фільмом "Номера"

"Олег Сенцов передає всім великий привіт. Особливо Саші Кольченко. Олег відновлюється, але голодування не пройшло безслідно. Вивозили в лікарню, у нього є зміни в нирках, серце і печінки. Залишиться це чи ні лікарі сказати не можуть. Як вплине на здоров'я не відомо. І про курочку - це маячня, нічого такого не було", - йдеться у повідомленні. 

Сенцов відновлюється, але голодування не пройшло безслідно, - адвокатВідзначимо, депутати Європарламенту ведуть переговори з відповідними відомствами Росії, щоб відвідати українського режисера Олега Сенцова в російській колонії для вручення премії імені Сахарова.

Олег Сенцов в серпні 2015 року був засуджений в Росії до 20 років колонії за звинуваченням у "створенні терористичної угруповання" в окупованому Криму. Він відбуває покарання в колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі в місті Лабитнангі. 14 травня 2018 року українець оголосив безстрокове голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів в РФ. Однак 5 жовтня Сенцов був змушений зупинити голодування у зв'язку з загрозою "насильницького годування".

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