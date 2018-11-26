Сенцов восстанавливается, но голодание не прошло бесследно, - адвокат

Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)

Динзе отметил, что Сенцов сейчас работает над фильмом "Номера"

Украинский политзаключенный Олег Сенцов восстанавливается, но голодание не прошло бесследно. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook адвоката Дмитрия Динзе.

Динзе отметил, что Сенцов сейчас работает над фильмом "Номера"

"Олег Сенцов передает всем большой привет. Особенно Саше Кольченко. Олег восстанавливается, но голодание не прошло бесследно. Вывозили в больницу, у него есть изменения в почках, сердце и печени. Останется это или нет врачи сказать не могут. Как повлияет на здоровье не известно. И про курочку - это бред, ничего такого не было", - говорится в сообщении.

Отметим, депутаты Европарламента ведут переговоры с соответствующими ведомствами России, чтобы посетить украинского режиссера Олега Сенцова в российской колонии для вручения премии имени Сахарова.

Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен в России к 20 годам колонии по обвинению в "создании террористической группировки в оккупированном Крыму. Он отбывает наказание в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе в городе Лабытнанги. 14 мая 2018 года украинец объявил бессрочную голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенным'заключенных в РФ. Однако 5 октября Сенцов был вынужден остановить голодовку в связи с угрозой "насильственного кормления".