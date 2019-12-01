Український режисер Олег Сенцов став почесним громадянином Парижа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Європарламенту в Twitter.

"Олег Сенцов у Парижі: за рік після прибуття його адвоката та його двоюрідного брата він отримує почесне громадянство міста", – ідеться в повідомленні.

"Всі українські в'язні не звільнені. Я продовжуватиму боротьбу за їхнє звільнення, і я сподіваюся, що ви підтримаєте мене в цій боротьбі", - сказав Сенцов під час нагородження.

Як повідомиляє DW, документи про почесне громадянство Парижа Сенцов отримав з рук мера міста Анн Ідальго.

Влада французької столиці вирішила присвоїти йому почесне громадянство у вересні 2018 року.

Нагадаємо, 26 листопада Сенцов отримав премію Сахарова в Європейському парламенті.

Раніше президент Європарламенту Давид Сассоли заявив, що готовий особисто привезти в Україну премію Сахарова, присуджену Сенцову, якщо той не зможе забрати її сам за станом здоров'я.

Сенцов став лауреатом премії "За свободу думки" імені Андрія Сахарова у 2018 році.

Олег Сенцов в серпні 2015 року був засуджений в Росії до 20 років колонії за звинуваченням у "створенні терористичного угруповання" в окупованому Криму. Він відбував покарання в колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі в місті Лабитнангі. 14 травня 2018 року українець оголосив безстрокове голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів в РФ. Однак 5 жовтня Сенцов був змушений зупинити голодування у зв'язку з загрозою "насильницького годування".

7 вересня в рамках обміну полоненими між Україною і РФ Сенцов повернувся в Україну.