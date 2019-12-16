Сенцов прибув на реабілітацію до Латвії

Український режисер і колишній політв'язень Олег Сенцов прибув в Латвію на запрошення латвійської сторони. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням перейти на сторінку посольства України в Латвії в Facebook.

Сенцова зустріли заступник держсекретаря МЗС Латвії і посол України Олександр .Міщенко.

4 грудня посольство України в Латвії поінформувало, що 10 колишніх українських політв'язнів пройдуть курс медичної реабілітації в Латвії.

За даними посольства, на запрошення уряду Латвійської Республіки в період з 10 по 22 грудня в Латвії з оздоровчою метою будуть знаходитися: Володимир Балух, Бекіров, Гриб, Микола Карп'юк, Станіслав Клих, Олександр Кольченко, Артур Панов, Олег Сенцов, Сизонович Олексій і Роман Сущенко.

Вони будуть проходити Курс реабілітації в центрі "Вайвари" в Юрмалі.

Нагадаємо, 26 листопада український режисер і колишній політв'язень Олег Сенцов отримав премію Сахарова в Європейському парламенті.

Раніше президент Європарламенту Давид Сассоли заявив, що готовий особисто привезти в Україну премію Сахарова, присуджену Сенцову, якщо той не зможе забрати її сам за станом здоров'я.

Олег Сенцов в серпні 2015 року був засуджений в Росії до 20 років колонії за звинуваченням у "створенні терористичної угруповання" в окупованому Криму. Він відбував покарання в колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі в місті Лабитнангі. 14 травня 2018 року українець оголосив безстрокове голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів в РФ. Однак 5 жовтня Сенцов був змушений зупинити голодування у зв'язку з загрозою "насильницького годування".

7 вересня в рамках обміну полоненими між Україною і РФ Сенцов повернувся в Україну.