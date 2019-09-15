Український режисер, який був звільнений в рамках обміну полоненими між Україною та РФ, Олег Сенцов показав єдине фото, зроблене у в'язниці. Про це він написав у Facebook.

Сенцов написав, що переслав це фото рідним напередодні нового 2016 року.

"Постскриптум про банку. Ув'язненим не дозволяються, ні телефони, ні інтернет. Хоча є такі в'язниці, де подібні заборонені предмети присутні. Але я в подібних місцях бував вкрай рідко, лише проїздом по етапу. В основному я сидів в максимально ізольованих, сумних закладах, де про подібні речі ніхто не думав. Вибравши можливість зв'язку, я коротко зв'язувався з рідними, щоб дати знати, що я живий і куди мене везуть. Ця фотографія єдина, зроблена у в'язниці. Пощастило її зробити і переслати своїм. На ній переддень нового 2016 року", - написав Сенцов.

Фото: Олег Сенцов у в'язниці (facebook.com/oleg.sentsov)

РБК-Україна писало, що на форумі YES Сенцов показав банку з жовтою і синьою смугами, яку провозив із собою 5 років у неволі, і заявив, що хотів би наповнити її бирками інших звільнених українців. Цю банку він передав президенту Володимиру Зеленському, з проханням наповнити її як можна швидше.

Нагадаємо, 7 вересня в рамках обміну полоненими в Україну повернулись 35 українців, серед яких і Олег Сенцов та Олександр Кольченко.

Після повернення першими дали прес-конференцію саме Сенцов та Кольченко. На прес-конференції вони розповіли про плани судів з Російською Федерацією. Сенцов відповів, що справи політв'язнів злилися зі справою України. У свою чергу Кольченко заявив, що адвокати подали скаргу в Європейський суд з прав людини.